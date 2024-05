Wpadka Sztabu Generalnego WP. Zaprezentowany Husarz to nie F-35

Sztab Generalny WP ogłosił w tym tygodniu wybór nazwy dla polskich myśliwców F-35. To Husarz, co spotkało się ze strony wielu osób z krytyką. Przy okazji doszło do małej wpadki. Grafika mająca przedstawiać samolot w rzeczywistości prezentowała inną maszynę. Błąd naprawiono i dla spostrzegawczych zapowiedziano nagrody.

Zdjęcie Wpadka Sztabu Generalnego WP. Zaprezentowany Husarz to nie F-35. / X/Sztab Generalny WP / materiały prasowe