Aaryan Shukla z Indii to nastoletni geniusz, który liczy w pamięci szybciej, niż większość z nas zdołałaby jedynie wstukać na kalkulatorze widziane liczby. W ciągu jednego dnia pobił on aż 6 matematycznych rekordów Guinnessa. Wszyscy zastanawiają się, jak on to robi!

Nie zdążysz wyciągnąć kalkulatora, a on już to obliczył

Aaryan Shukla z Maharasztry w Indiach posiada wyjątkową zdolność dodawania, mnożenia i dzielenia w pamięci dużych liczb. Guinness World Records zaprosili go do Dubaju, gdzie tego samego dnia ustanowił nowe rekordy matematyczne:

Najszybsze dodawanie w pamięci 100 4-cyfrowych liczb - 30,9 sek.

Najszybsze dodawanie w pamięci 200 4-cyfrowych liczb - 1 min. 9,68 sek.

Najszybsze dodawanie w pamięci 50 5-cyfrowych liczb - 18,71 sek.

Najszybsze dzielenie w pamięci 20-cyfrowej liczby przez 10-cyfrową liczbę (zestaw 10) - 5 min. 42 sek.

Najszybsze mnożenie w pamięci 10 zestawów 2 liczb 5-cyfrowych - 51,69 sek.

Najszybsze mnożenie w pamięci 10 zestawów 2 liczb 8-cyfrowych - 2 min. 35,41 sek.

"Ludzki kalkulator" zdefiniował na nowo limity, jakie ma ludzki mózg podczas wykonywania obliczeń. Kim właściwie jest Aaryan Shukla i co mówi o sobie?

Jak on to robi? Tu nie ma czasu na myślenie

Global Mental Calculators Association (GMCA) to organizacja zrzeszająca "umysłowe kalkulatory" z całego świata. Postanowiła ona włączyć Aaryana do grona członków rady założycielskiej. Jak podaje GMCA, nastolatek ćwiczył obliczenia w pamięci, odkąd skończył 6 lat, a w wieku 12 lat, w 2022 roku zwyciężył w Mental Calculation World Cup w Niemczech. Ma on też na koncie parę innych rekordów świata oraz nagród w swojej kategorii.

Wywiad z "Ludzkim Kalkulatorem" przeprowadziła też Księga rekordów Guinnessa. Mówi on, że "codzienne ćwiczenia to jeden z ważnych aspektów przygotowywania się do zawodów". Chłopak trenuje liczenie przez około 5-6 godzin dziennie. Wyjaśnia też, co dzieje się w jego mózgu podczas wykonywania obliczeń:

Wiele rzeczy w obliczeniach umysłowych wydarza się w ułamku sekundy, więc nie mogę powiedzieć, co dzieje się wewnątrz mojej głowy. Po prostu robię to naturalnie. Generalnie jest to tak szybkie, że nie możesz myśleć, tylko musisz robić obliczenia. Aaryan Shukla

Wygląda na to, że podczas obliczeń 14-latek znajduje się w stanie flow, w którym osoba całkowicie oddaje się jednej czynności. Młody obliczeniowiec twierdzi, że w utrzymaniu spokoju i koncentracji pomaga mu joga.

