Blue Origin leci na Marsa! NASA wybrała rakietę New Glenn do misji ESCAPADE

Start misji ma odbyć się nie wcześniej jak 13 października br. Będzie to pierwszy lot komercyjny rakiety New Glenn, nad którą Blue Origin pracuje od lat. Konstrukcja będzie konkurować z rozwiązaniami opracowanymi przez SpaceX. W tym przypadku również największą zaletą ma być możliwość odzyskiwania pierwszego stopnia, który to później będzie wykorzystany w kolejnych startach.



Zdjęcie Rakieta New Glenn, którą opracowało Blue Origin. / Blue Origin / materiały prasowe

New Glenn to rakieta, której pierwszy stopień Blue Origin zaprojektowało w taki sposób, aby można go było ponownie użyć co najmniej 25 razy. Możliwości z zakresu wynoszenia ładunków to 45 ton na niską orbitę okołoziemską oraz 13 ton w przypadku geostacjonarnej.

Misja ESCAPADE nowym przedsięwzięciem NASA na Marsa

Rakieta New Glenn zostanie wykorzystana do wyniesienia w kosmos ładunku, który następnie poleci w kierunku Marsa. Będą do dwa satelity, które zostaną wysłane na Czerwoną Planetę w ramach misji ESCAPADE.

Projekt ma na celu dokładniejsze zbadanie Marsa pod kątem przepływu cząstek wokół planety. Dwa satelity będą badać ten świat w tym samym czasie. Agencja wierzy, że w ten sposób pozna reakcje Czerwonej Planety na pogodę kosmiczną.

Warto dodać, że ESCAPADE to pierwsza wielostatkowa orbitalna misja naukowa na Czerwoną Planetę. Przedsięwzięcie zarządzane jest przez Laboratorium Nauk Kosmicznych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jego partnerami są m.in. firma Rocket Lab oraz Centrum Lotów Kosmicznych Goddard należące do NASA. Satelity są niewielkie, bo ich wymiary to 60 × 70 × 90 cm, a masa nie przekracza 90 kg. Maszyny będą zasilane panelami słonecznymi o rozmiarze 480 × 70 cm.

