IM-2 i lądownik Athena. Dziś kolejne lądowanie na Księżycu

Athena to kolejny lądownik, który wyląduje dziś na Księżycu. Odbędzie się to w ramach misji IM-2, którą Intuitive Machines przeprowadza dla agencji NASA. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Athena osiądzie na powierzchni Księżyca po godzinie 18:00 czasu w Polsce. Gdzie oglądać transmisję z misji?