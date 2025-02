Instrument do badań dynamiki ekosystemów globalnych - Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) agencji kosmicznej NASA to specjalny lidar zainstalowany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), który wykonuje szczegółowe obserwacje trójwymiarowej struktury powierzchni Ziemi. Zyskał on niedawno dodatkową, zaskakującą rolę.