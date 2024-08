Mars jest suchy, choć kilka mld lat temu Czerwona Planeta wyglądała zupełnie inaczej. Woda była tam powszechna i jej ślady były szukane od dawna. Jest bardzo możliwe, że kilkanaście kilometrów pod powierzchnią tego świata skrywa się płynny ocean.

Łazik NASA znalazł ślady wody na Marsie

Łazik Perseverance, który został wysłany na Czerwoną Planetę przez NASA, znalazł ślady istnienia wody w próbkach skał. Zostały one pobrane w kraterze Jezero, który jest eksplorowany przez ten pojazd od kilku lat.



Zdjęcie Miejsce, gdzie łazik Perseverance pobierał próbki. Widać charakterystyczne odwierty. / NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS / materiał zewnętrzny

Są to próbki, które Perseverance pobrał już w 2022 r. i zostały one znalezione w obszarze opisywanym jako "region przypominający wachlarz". Jest to miejsce położone na zboczu, które niegdyś musiała wypełniać woda. Istnieją tam liczne osady, które zostały naniesione przez wpadającą do jeziora rzekę.

Te skały potwierdzają obecność, przynajmniej tymczasowo, środowisk nadających się do zamieszkania na Marsie. Odkryliśmy, że rzeczywiście była tam duża aktywność wodna. Jak długo, nie wiemy, ale na pewno wystarczająco długo, aby utworzyć te duże ślady osadowe. mówi główna autorka badania, Tanja Bosak, profesor geobiologii na Wydziale Nauk o Ziemi, Atmosferze i Planetach (EAPS) z Instytutu Technologii w Massachusetts

Mars miał wodę i mogło tam być życie

Naukowcy są zgodni, że skoro na Marsie była woda w stanie ciekłym, to takie warunki musiały sprzyjać życiu. Co prawda do tej pory nie znaleziono bezpośrednich dowodów na istnienie żadnych organizmów na Czerwonej Planecie, ale ich poszukiwania trwają.

Część badaczy idzie o krok dalej i stwierdza, że życie na Marsie mogło zachować się do dziś. Jeśli rzeczywiście na Czerwonej Planecie istnieją jakiekolwiek organizmy, to najpewniej żyją pod powierzchnią i przypominają te, które znamy choćby z pustyni Atakama w Chile. Naukowcy sądzą, że proste życie może występować około 2 m pod powierzchnią, gdzie miałoby dogodne warunki. Czy tak rzeczywiście jest? Tego oczywiście na razie nie wiadomo i nadal są to gdybania, które wymagają przeprowadzenia badań.

Innym miejscem w Układzie Słonecznym, gdzie może istnieć życie, są wybrane księżyce Jowisza oraz Saturna. Są to Europa i Enceladus skute grubym lodem, ale pod tymi warstwami znajdują się płynne oceany.