Mimo że inteligencją nie dorównują ludziom, szczury podobnie jak wiele innych gatunków zwierząt mają lepiej rozwinięte zmysły. To przede wszystkim węch pozwala tym drobnym gryzoniom wychwytywać niuanse, które umykają ludziom. Okazuje się, że szczury mogą wykorzystać te zdolności do rozróżniania gatunków wina. Przed zbadanymi niedawno gryzoniami kariera sommeliera stoi otworem!

W porównaniu do ludzi szczury mają dobry węch. Natura wyposażyła je w ok. 1200 funkcjonalnych genów, które służą jako receptory węchowe, podczas gdy człowiek ma ich tylko 400. Uważa się jednak, że człowiek nadrabia te słabo rozwinięte zmysły wyższymi poziomami przetwarzania kognitywnego, wliczając w to użycie języka - fenomenu uznawanego za unikalny dla kultury ludzkiej. Język pozwala nam układać rzeczy w kategorie, co zasadniczo pomaga w przetrwaniu naszego gatunku, ale może też zakrzywiać obraz rzeczywistości, szczególnie gdy sztuczne kategorie językowe stają się ważniejsze od samych rzeczy, które opisują.