Mars miał pradawne jezioro. Potwierdził to łazik Perseverance

NASA wylądowała na Marsie łazikiem Perseverance w lutym 2021 r. Wraz z nim na Czerwoną Planetę przybył mały helikopter Ingenuity, którego misja niestety dobiegła końca. Pojazd zebrał mnóstwo danych z obszaru, gdzie przebywa i te pozwoliły uzyskać jednoznaczne odpowiedzi na pytania naukowców.

Łazik Perseverance potwierdził pradawne jezioro na Marsie

Perseverance został umieszczony w kraterze Jezero o średnich około 47,5 km. Naukowcy już wcześniej podejrzewali, że był on niegdyś wypełniony wodą i w tym miejscu znajdowało się pradawne jezioro. Dane zebrane przez laboratorium na kółkach należące do NASA to potwierdza.

Zdjęcie To zdjęcie dna krateru Jezero zostało wykonane przez jedną z kamer Navcam znajdujących się na pokładzie łazika Perseverance. / NASA/JPL-Caltech / domena publiczna

Na powierzchni krateru Jezero znaleziono liczne osady, które ulegały z czasem procesom erozji. Widoczne obecnie struktury potwierdzają, że niegdyś w tym miejscu musiała znajdować się woda. Wspomniane osady są bardzo stare i ich wiek szacuje się na kilka mld lat.

Łazik Perseverance w trakcie blisko trzech lat przebywania w kraterze Jezero zebrał mnóstwo danych, w tym również radarowych, które pozwoliły naukowcom "zajrzeć" nawet do 20 m pod powierzchnię tego obszaru. To pozwoliło na odkrycie dwóch warstw osadów, którym towarzyszyły dwa okresy erozji.

Obserwowane przez nas zmiany zachowane w zapisie skalnym wynikają z dużych fluktuacji w środowisku marsjańskim. To niezwykłe, że możemy zobaczyć tak wiele dowodów tych zmian na tak małym obszarze geograficznym. Pozwala nam to rozszerzyć nasze wnioski na cały krater. prof. David Paige z UCLA

NASA chce znaleźć ślady życia

Misja łazika Perseverance nie dobiegła końca i będzie kontynuowana. NASA wierzy, że w zebranych przez maszynę próbkach będzie można szukać śladów pradawnego życia, które mogło kilka mld lat temu występować na Marsie. Wtedy Czerwona Planeta była bardziej podobna do Ziemi.

Znalezienie oznak życia na Marsie nie jest jednak prostym zadaniem i w tym celu być może będzie trzeba dostarczyć próbki do badań na Ziemię. NASA oraz ESA biorą pod uwagę taką misję i wstępny plan zakłada, że mogłaby ona zostać zrealizowana na początku przyszłej dekady. Będzie to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, ale finalnie może ono przynieść przełom w szukaniu oznak organizmów poza naszą planetą.