Najjaśniejsza pełnia księżyca. Bobrowy księżyc już 5 listopada

To już drugi raz w tym roku, kiedy nasz naturalny satelita ukaże nam swoje wyjątkowo duże lico. Kiedy dziś będziecie jeść obiad, pomyślcie o Księżycu, ponieważ właśnie wtedy znajdzie się w pełni i to nie byle jakiej, bo superpełni.

Dziś, 5 listopada o godzinie 14:19, Księżyc osiągnie pełnię. Trudno ją jednak oglądać za dnia. Jednak o godzinie 23:30 przejdzie przez perygeum swojej orbity, czyli znajdzie się najbliżej Ziemi.

Odległość od naszej planety wyniesie zaledwie 356 833 km. W 2025 roku Księżyc jeszcze nie był tak blisko. Według NASA możemy się spodziewać, że będzie to najjaśniejsza pełnia w tym roku.

"Bobrowy Księżyc", tak listopadową pełnię nazywali północnoamerykańscy Indianie. Dlaczego? To właśnie wtedy bobry kończyły gromadzić zapasy na zimę i chowały się w swoich żeremiach. Ich futra były grube, aby chronić je przed niską temperaturą. Były również najcenniejsze, dlatego był to idealny moment na stawianie pułapek na bobry.

Czym jest Superksiężyc?

Orbita Księżyca ma kształt zbliżony do elipsy, dlatego okrążając Ziemię, nasz naturalny satelita nie znajduje się w zawsze w tej samej odległości, tylko zbliża się i oddala od nas. O Superksiężycu mówimy wówczas, gdy Księżyc znajdzie się w punkcie najbliżej Ziemi i dodatkowo będzie w pełni. Jego tarcza może być o 14 proc. większa niż wówczas, gdy znajduje się w punkcie najbardziej oddalonym od naszej planety. Bobrowy księżyc będzie świecił jaśniej o 30 proc. niż kwietniowa pełnia Różowego Księżyca, która była najmniejszą w tym roku.

Dziś zapowiada się piękna pogoda. W wielu miejscach w naszym kraju będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Jeśli sytuacja ta utrzyma się do późnych godzin wieczornych, będziemy mieć idealne warunki do obserwacji nocnego nieba i podziwiania superpełni.

Jak obserwować niebo podczas Superksieżyca?

Księżyc na naszym niebie będzie dziś wyjątkowo długo. Wzejdzie o godzinie 17:00, a zajdzie w jutro (6 listopada) o godzinie 9:31. W bezchmurną noc z łatwością odnajdziecie go na niebie. Jak jednak obserwować niebo, aby zobaczyć wszystko, co w tym wyjątkowym dniu ma nam do zaoferowania? Czy potrzebujemy do tego teleskopu?

Irene Pease, profesor fizyki w CUNY York College początkującym astronomom radzi użycie prostej lornetki.

Pierwszym krokiem jednak jest ustalenie, na co chcesz patrzeć. O 22:00 warto spojrzeć nie tylko na Superksiężyc, ale także jego otoczenie, ponieważ i ono nie będzie byle jakie.

O tej godzinie nieco poniżej Księżyca i odrobinę w lewo będziemy mogli dostrzec jasną gwiazdę Aldebaran, a jeszcze niżej gwiazdozbiór Oriona przypominający sylwetkę człowieka. Na lewo od Jowisza niebo ozdobi Jowisz. Po przeciwnej stronie od Księżyca na podobnej wysokości pojawi się Saturn.

Podczas obserwacji nocnego nieba, pamiętajmy, że nasze oczy muszą zaadaptować się do ciemności, na co potrzebują ok. 20 min. Każde spojrzenie w telefon spowoduje, że utracimy część tej adaptacji. Aby temu zapobiec, warto używać czerwonego światła w latarce, czołówce czy telefonie, które nie wpływa na widzenie w ciemności.

Źródło: naukawpolsce.pl

