Powrót ludzi na Księżyc. NASA wskazuje lokalizacje dla misji Artemis 3

NASA przygotowuje się do powrotu człowieka na Księżyc w ramach programu Artemis od lat. Obecnie pod uwagę brane jest lądowanie na Srebrnym Globie najwcześniej w drugiej połowie 2026 r., choć pewnie nastąpi to później. Gdzie ludzie ponownie postawią stopę na powierzchni naturalnego satelity Ziemi?

NASA proponuje miejsca lądowania na Księżycu w ramach Artemis 3

Lądowanie ludzi na Księżycu ma odbyć się w ramach misji Artemis 3. Lot poprzedzający (Artemis 2) nie zakończy się wylądowaniem astronautów na powierzchni. Ci jedynie oblecą Srebrny Glob na pokładzie kapsuły Orion, a potem wrócą na Ziemię. NASA wskazała lokalizacje, gdzie człowiek powinien postawić stopy.

NASA udostępniła wykaz proponowanych miejsc (wraz z mapą) do lądowania, które znajdują się w okolicy bieguna południowego. Są to następujące lokalizacje:

Peak near Cabeus B

Haworth

Malapert Massif

Mons Mouton Plateau

Mons Mouton

Nobile Rim 1

Nobile Rim 2

de Gerlache Rim 2

Slater Plain

Zdjęcie Powrót ludzi na Księżyc w ramach misji Artemis 3 odbędzie się w jednej z tych lokalizacji. / NASA / materiały prasowe

NASA wyjaśnia, że te regiony mają różnorodne cechy geologiczne i oferują elastyczność w zakresie dostępności. Obszar ten nie był badany w ramach misji załogowej. Ponadto południowy biegun Księżyca to miejsce, gdzie powinna występować woda. Są pewne plany, które zakładają nawet budowę stacji na powierzchni Srebrnego Globu. Stąd też istnieje potrzeba dokładniejszego zbadania terenu.

Artemis pozwoli wrócić ludzkości na Księżyc i odwiedzić niezbadane obszary. Wybór tych regionów przez NASA pokazuje nasze zaangażowanie w bezpieczne lądowanie załogi w pobliżu bieguna południowego Księżyca, gdzie może ona dokonać nowych odkryć naukowych i nauczyć się żyć na powierzchni. powiedziała Lakiesha Hawkins z Biura Programu Moon to Mars

Jak ludzie powrócą na Księżyc?

Misja Artemis 3 to złożone przedsięwzięcie, które zostanie podzielone na etapy. Plan zakłada, że astronauci polecą w okolice Księżyca kapsułą załogową Orion. Na orbicie Srebrnego Globu przesiądą się do lądownika, którym ma być specjalna wersja statku Starship opracowywanego przez SpaceX. Potem wylądują w okolicy bieguna południowego, a następnie rakieta zabierze ich ponownie na pokład Oriona, który dostarczy załogę na Ziemię. To tak w wielkim skrócie.

Zdjęcie Starship firmy SpaceX został wybrany przez NASA w roli lądownika na Księżyc. / SpaceX / materiały prasowe

Część specjalistów i naukowców twierdzi jednak, że ponowne lądowanie ludzi na Księżycu w 2026 r. nie będzie możliwe. Przygotowania w ramach programu Artemis przeciągają się w czasie i pochłaniają miliardy dolarów. Misja może więc zostać przełożona.