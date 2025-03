"Naprawdę zmieniliśmy światło w ciało stale. To niesamowite" - mówi Dimitris Trypogeorgos z National Research Council (CNR) we Włoszech. Badacz przypomina, że jego kolega z CNR, Daniele Sanvitto, ponad dekadę temu pokazał, jak światło może stać się płynem. Teraz ich zespół użył światła, by stworzyć nie tylko ciało stałe, ale kwantowe "ciało superstałe".