Wyniki te skłoniły naukowców do podjęcia dalszych działań. Uruchomiono specjalny projekt badawczy Global Atmospheric Plastics Survey (GAPS). Jest to jedna z największych wypraw górskich i naukowych, jakie kiedykolwiek zorganizowano. To także pierwsza naukowa próba zbadania nanoplastików w takiej skali. Projekt już wystartował. Czego oczekują badacze po tym przedsięwzięciu?

- Mikroplastik został znaleziony niemal wszędzie, gdzie badacze pomyśleli, że zajrzą - od 10 000 metrów pod powierzchnią morza na dnie Rowu Mariańskiego do prawie 10 000 metrów na szczycie Mount Everestu i wszędzie pomiędzy - wskazują badacze zaangażowani w projekt. - GAPS to seria wypraw mających na celu dostarczenie globalnego obrazu rodzaju, rozmiaru i dystrybucji unoszących się w powietrzu nano- i mikroplastików. Będzie to stanowić podstawę do przyszłych badań.