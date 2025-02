Twoja grupa krwi zdradza, jak długo będziesz żyć. Poznaj sekret

Agnieszka Boreczek

Nie bez powodu grupa krwi nazywana jest unikalnym kodem każdego człowieka. To, co jest w nim zapisane decyduje o wielu aspektach naszego życia, a nawet… śmierci. Czy wiesz, że według naukowców, niektóre grupy krwi mają np. większe predyspozycje do wystąpienia konkretnych chorób czy są zagrożone wcześniejszym zgonem? Warto zatem znać swoją grupę krwi i prowadzić styl życia, który jest z nią zgodny. Być może jest to właśnie klucz do długiego życia w dobrym zdrowiu - nie zaszkodzi spróbować.