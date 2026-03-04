Największy na świecie kwaśny gejzer powrócił do działania po ponad pięciu latach uśpienia. Jak przekazały władze Parku Narodowego Yellowstone, gejzer aktywował się po okresie niemal całkowitej ciszy. Naukowcy podkreślają jednak, że może to być jedynie chwilowe.

Gejzer Echinus budzi się po pięciu latach

Gejzer Echinus swą nazwę zawdzięcza mineralogowi Albertowi Charlesowi Peale'owi, który w 1878 roku odwiedził go i stwierdził, że otaczające go skały przypominają zwierzęta zwane jeżowcami (ang. echinoderm). Znajduje się on w obszarze basenu Norris Geyser - jednym z najbardziej dynamicznych i najgorętszych regionów termalnych parku. Jest wyjątkowy, ponieważ należy do rzadkich gejzerów kwaśnych - jego woda ma odczyn przypominający ocet lub sok pomarańczowy, ale nie jest na tyle agresywna chemicznie, aby niszczyć skały tworzące kanały gejzeru. Kwaśność powstaje w wyniku mieszania się kwaśnych gazów z wodami o bardziej neutralnym składzie.

Charakterystyczną cechą tego miejsca jest czerwona obwódka wokół basenu, powstała z minerałów zawierających żelazo, aluminium i arsen.

Park Narodowy Yellowstone słynie z gejzerów. eric1513 123RF/PICSEL

Powrót po latach. Czy na długo?

Przez ostatnie lata Echinus pozostawał niemal całkowicie nieaktywny. Ostatnie erupcje notowano sporadycznie, a później gejzer ucichł na kilka lat. Dopiero na początku lutego 2026 roku czujniki temperatury zaczęły rejestrować wzrost aktywności, a 7 lutego doszło do pierwszej erupcji od 2020 roku.

Od połowy lutego wybuchy następowały nawet co 2-5 godzin. Każda erupcja trwała zwykle kilka minut i wyrzucała wodę na wysokość ok. 6-10 metrów. Po zakończeniu wybuchu poziom wody w basenie gwałtownie spadał, a jego ponowne napełnienie zajmowało mniej więcej godzinę.

Historia Echinusa pokazuje, że gejzer często "budzi się" tylko na krótki czas, po czym ponownie zapada w uśpienie. Podobnie było w 2017 roku, gdy przez kilka tygodni wybuchał regularnie, a potem nagle ucichł.

Naukowcy przypuszczają, że i tym razem aktywność może nie potrwać długo. Jednocześnie podkreślają, że obszar basenu Norris Geyser nieustannie się zmienia, dlatego erupcje występujące w lecie są wciąż możliwe.

Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię © 2026 Associated Press