Porwała go lawina. Przeżył pod śniegiem 7 godzin. "To cud"

Grupa turystów, która wybrała się w Alpach w gminie Lyngen w Norwegii na narty, została zaskoczona przez lawinę. Masy śniegu porwały trójkę osób. Jedna z nich pozostaje zaginiona, drugą lawina ściągnęła do wód poniżej fiordu, dzięki czemu udało jej się przeżyć i dotrzeć na brzeg.

Trzecia osoba przetrwała natomiast pod 1,5-metrową warstwą śniegu prawie siedem godzin i została niedawno uratowana. Jak to możliwe, że masy śniegu nie doprowadziły w tym przypadku do uduszenia?

Mężczyzna przeżył lawinę. Władze gminy w Norwegii mówią: "To cud"

Mężczyźnie w wieku ok. 40-50 lat sprzyjało szczęście - przetrwał dzięki temu, że pod śniegiem powstała kieszeń powietrzna, co pozwoliło mu swobodnie oddychać. Skulony w tym miejscu turysta zadzwonił po pomoc i czekał na ratunek. Po siedmiu godzinach udało się dotrzeć do poszkodowanego. Władze gminy mówią o "cudzie".