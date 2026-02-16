17 lutego pojawi się pierścień ognia. Co wiesz o zaćmieniu Słońca?
17 lutego 2026 roku nastąpi obrączkowe zaćmienie Słońca. Tarcza gwiazdy zostanie przesłoniona w taki sposób, że powstanie spektakularny "pierścień ognia". Co wiesz o zjawisku, jakim jest zaćmienie Słońca? Sprawdź swoją wiedzę w quizie.
17 lutego 2026 r. będzie miało miejsce obrączkowe zaćmienie Słońca. "Pierścień ognia" będzie widoczny nad Antarktydą. Częściowo zaćmienie zobaczą też m.in. mieszkańcy południowego krańca Argentyny i Chile oraz południowej Afryki.
Zaćmienia Słońca 17 lutego 2026 r. nie zobaczymy z Polski, ale będziemy mogli je śledzić za pośrednictwem transmisji internetowych.
Co to znaczy, że zaćmienie będzie obrączkowe? Jakie inne rodzaje zaćmienia Słońca rozróżniamy? Sprawdź w quizie, co wiesz na temat tego zjawiska.