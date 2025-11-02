Wytyczne dotyczące zdrowego trybu życia powinny uwzględniać różnice płciowe, jak twierdzą naukowcy. Według nich mężczyźni muszą ćwiczyć dwa razy więcej niż kobiety, aby osiągnąć taką samą redukcję ryzyka choroby wieńcowej.

Ile powinniśmy ćwiczyć, aby zyskać na zdrowiu?

Zgodnie z Narodową Służbę Zdrowia w Wielkiej Brytanii (NHS) mężczyźni i kobiety w wieku od 16 do 64 lat powinni wykonywać co najmniej 150 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności lub 75 minut ćwiczeń z dużą intensywnością tygodniowo. Jednak najnowsze badania podkreślają, że potrzeba spersonalizowanego podejścia zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn z powodu na różne potrzeby organizmu.

- W porównaniu z mężczyznami, kobiety czerpią podobne korzyści zdrowotne, poświęcając na ćwiczenia zaledwie połowę czasu - piszą autorzy.

Mężczyźni powinni ćwiczyć więcej, aby chronić się przed chorobami 123RF/PICSEL

Mężczyźni muszą ćwiczyć więcej, jeśli chcą chronić się przed chorobami

Dr Jiajin Chen z Uniwersytetu Xiamen w Chinach wraz ze współpracownikami przeanalizował dane z urządzeń mierzących aktywność, które były noszone przez ochotników w średnim wieku, biorących udział w projekcie UK Biobank. Najpierw poddano analizie dane 80 243 uczestników, którzy nie cierpieli na chorobę wieńcową. Kobiety z tej grupy, które osiągnęły cel 150 minut ćwiczeń tygodniowo, miały o 22 proc. niższe ryzyko rozwoju choroby serca w ciągu ośmiu lat obserwacji w porównaniu z tymi, które nie ćwiczyły. U mężczyzn taka dawka ruchu zmniejszyła ryzyko zaledwie o 17 proc.

Kolejne dane ujawniły, że ryzyko chorób serca spadło o 30 proc. u kobiet ćwiczących 250 minut tygodniowo - mężczyźni potrzebowali na to aż 530 minuty ćwiczeń, czyli prawie dziewięć godzin tygodniowo, by cieszyć się tym samym efektem.

Jednak naukowców najbardziej zszokował wynik, który uzyskano w oparciu o dane 5000 mężczyzn i kobiet, chorujących już na chorobę wieńcową. Odkryli, że ryzyko zgonu w trakcie obserwacji było trzykrotnie niższe u kobiet, które osiągały swój cel tygodniowy, niż u podobnie aktywnych mężczyzn.

Prof. Yan Wang, główny autor artykułu, zaleca obu płciom podjęcie regularnej aktywności fizycznej w celu uzyskania znacznych korzyści sercowo-naczyniowych. Dodaje, że na całym świecie ćwiczy więcej mężczyzn niż kobiet.

- Mamy nadzieję, że nasze odkrycia zachęcą kobiety nieaktywne fizycznie do większej aktywności, zmniejszając tym samym ryzyko chorób - mówi.

Dlaczego kobiety bardziej zyskują na ćwiczeniach fizycznych?

Naukowcy nie są pewni, skąd taka rozbieżność między płciami. Wskazują na różnice w hormonach, włóknach mięśniowych i zdolności rozkładania cukru w celu wytwarzania energii jako potencjalne czynniki.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Cardiovascular Research.

