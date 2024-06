Spis treści: 01 Co to jest platforma Max?

02 Platforma Max w Polsce. Jaka cena i pakiety?

03 Co obejrzeć na platformie Max w Polsce?

04 Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 na żywo w Max

05 Aplikacja i urządzenia, na których działa platforma Max

Co to jest platforma Max?

11 czerwca platforma Max oficjalnie zadebiutowała w Polsce, a to oznacza nowy regulamin, nowe plany płatności i rozszerzony dostęp do treści marek takich jak HBO, DC czy Warner Bros., rozmaitych produkcji lokalnych oraz innej rozrywki. Platforma Max jest już dostępna w 25 krajach Europy, w tym w Polsce, zastępując tym samym HBO Max. Oferta serwisu podobna jest do poprzedniego, ale biuro Max podkreśla, że tym razem na widzów czeka ponad dwukrotnie większa biblioteka treści w porównaniu z HBO Max. Co więc warto obejrzeć w Max i ile to kosztuje?

Platforma Max w Polsce. Jaka cena i pakiety?

Jest z czego wybierać, jeśli chodzi o subskrypcję Max. Platforma udostępnia trzy różne pakiety bazowe i jeden dodatkowy.

Pakiet Podstawowy kosztuje 19,99 zł miesięcznie i umożliwia oglądanie treści z reklamami, na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

miesięcznie i umożliwia oglądanie treści z reklamami, na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie. Pakiet Standardowy za 29,99 zł miesięcznie pozwoli między innymi na pobranie nawet 30 tytułów, aby oglądać je offline.

miesięcznie pozwoli między innymi na pobranie nawet 30 tytułów, aby oglądać je offline. Pakiet Premium to koszt 49,99 zł miesięcznie umożliwi pobranie aż 100 tytułów offline (w tym 30 filmów) i zapewni jakość obrazu 4K oraz dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

miesięcznie umożliwi pobranie aż 100 tytułów offline (w tym 30 filmów) i zapewni jakość obrazu 4K oraz dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach. Kupując pakiet dodatkowy "Kanały TV i Sport" subskrybenci zyskają dostęp do kolejnych 25 kanałów: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.

Wszyscy użytkownicy platformy zyskają dostęp do kanału TVN. Stacje HBO, HBO2 oraz HBO3 będą częścią oferty pakietów Standardowego i Premium.

Zdjęcie Platforma Max jest już dostępna w Polsce. / Platforma Max / materiały prasowe

Co obejrzeć na platformie Max w Polsce?

Od dziś subskrybenci Max zyskują dostęp do kinowych hitów, takich jak: "Diuna: Część Druga", "Barbie", "Aquaman i Zaginione Królestwo", "Wonka". Dostępne są także m.in. serial animowany "Harley Quinn" i trylogia "Batman" Christophera Nolana oraz trylogia "Władcy Pierścieni".

Na platformie będzie można już niedługo zobaczyć m.in. premierowe odcinki drugiego sezonu "Rodu smoka" (17 czerwca) oraz takie seriale, jak: "Pingwin", "Szadź", czy "Diuna: Proroctwo". W bibliotece serwisu można znaleźć też kultowe seriale, wśród nich są: "Sukcesja", "The Last of Us", "Biały Lotos", "Euforia" czy cztery sezony "Detektywa".

Już teraz widzowie mogą obejrzeć na platformie Max pierwszy odcinek finałowego sezonu serialu "Skazana" z Agatą Kuleszą w roli głównej. W sierpniu do katalogu treści Max trafi drugi sezon "Odwilży". Jak zapowiada Max, swoją premierę będzie miał wkrótce także serial "Przesmyk" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego z Leną Górą w roli głównej oraz produkcja "Lady Love", pokazująca historię kobiety, która odniosła międzynarodowy sukces w branży od zawsze zdominowanej przez mężczyzn.

Zdjęcie Finałowy sezon "Skazanej" można obejrzeć w serwisie Max. / Warner Bros. Discovery / materiały prasowe

Max to także filmy dokumentalne: dostępny jest już film "Hope" Martyny Wojciechowskiej, jeszcze w czerwcu na Max pojawi się również "Król Zanzibaru", a w przyszłości "Łowcy skór".

Obecnie trwają ponadto prace nad co najmniej 15 lokalnymi produkcjami, które mają zostać udostępnione na platformie.

Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 na żywo w Max

Jak zapewnia Max, platforma streamingowa będzie jedynym miejscem, gdzie pokazany zostanie na żywo każdy moment Igrzysk Olimpijskich Paris 2024. Transmisje z tego wydarzenia będą mogli obejrzeć wszyscy użytkownicy platformy, niezależnie od wybranego przez nich pakietu subskrypcyjnego.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy subskrybenci w Polsce będą mogli oglądać i kibicować swoim ulubionym tenisistom w każdym meczu Australian Open, US Open, Roland-Garros i Pucharu Lavera, oglądać najważniejsze wyścigi kolarskie - Giro d’Italia, La Vuelta a España, Tour de France oraz Tour de France Femmes, a także wyścig 24 h Le Mans, zawody Speedway Grand Prix, Ligę Mistrzów w piłce ręcznej oraz rywalizacje w Pucharze Świata w zimowych dyscyplinach sportowych na czele ze skokami narciarskimi.

Warto zauważyć, że regulamin serwisu Max różni się od HBO Max. Są w nim m.in. informacje o dodatkowo płatnych treściach, można też zauważyć, że serwis chce ukrócić współdzielenie kont.



Aplikacja i urządzenia, na których działa platforma Max

Platforma Max jest dostępna na wielu urządzeniach:

na smart TV (Samsung, LG i Android TV),

na odtwarzaczach multimedialnych (Amazon Fire TV, Apple TV i Google Chromecast),

na konsolach do gier (Playstation 5, Playstation 4, Xbox One i Xbox Series X|S),

na urządzeniach mobilnych i tabletach (iPhone, iPad, iPod touch i Android),

za pomocą przeglądarki internetowej na stronie Max.com.

Max jest również dostępny za pośrednictwem wybranych partnerów, którzy są dostawcami subskrypcji, na przykład w Polsat Box, Netii i Plusie.