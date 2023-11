Spis treści: 01 Co to jest Asystent Google?

02 Jak używać Asystenta Google?

03 Do czego służy Asystent Google? Przykłady zastosowań

Co to jest Asystent Google?

Asystent Google to nic innego, jak wirtualny pomocnik w naszym telefonie. Specjalny program od Google to w rzeczy samej asystent mogący odpowiedzieć nam na szereg pytań, wyszukać coś w internecie, pomóc w organizacji czasu czy nawet opowiedzieć dowcip. A to wszystko zupełnie za darmo. Aż dziwne, że relatywnie mało osób korzysta z tej funkcji.

Cała magia polega jednak na tym, że Asystenta Google obsługujemy przy pomocy głosu. Nie musimy wpisywać ręcznie naszych zapytań - wystarczy go aktywować (OK Google!) i asystent będzie do naszych usług. Jak rozpocząć korzystanie z wirtualnego asystenta w telefonie?

Jak używać Asystenta Google?

Asystent głosowy Google działa na telefonach z systemem Android, ale również na iOS. Uruchomimy go zatem zarówno na Samsungu, jak i telefonach Apple, Xiaomi, Motoroli i wielu innych. Wystarczy pobrać aplikację (o ile nie jest jeszcze zainstalowana) i przejść do jej konfiguracji.

Pierwszym krokiem jest skorzystanie z funkcji Voice Match. W ten sposób nauczymy Asystenta Google rozpoznawać Twój głos. To znacznie ułatwi proces komunikacji z asystentem i pozwoli na rozpoznawanie tego, czy dana osoba jest faktycznie właścicielem urządzenia. Do skonfigurowania Voice Match konieczne jest użycie naszego konta Google.

Po konfiguracji wystarczy wywołać asystenta słowami OK Google. W ten sposób program zostanie włączony, a my będziemy mogli korzystać z jego funkcji bez użycia rąk. To świetne narzędzie np. podczas jazdy autem, majsterkowania czy krzątania się po domu lub kuchni.

Do czego służy Asystent Google? Przykłady zastosowań

Do czego przydaje się nam asystent głosowy? Jak sama nazwa wskazuje, jego obsługa nie wymaga skupiania naszej uwagi na telefonie. Wystarczy odezwać się, aby aktywować narzędzie. To samo w sobie pozwala wyobrazić sobie mnogość zastosowań asystenta. Świetnie przydaje się podczas trasy, gdy chcemy dowiedzieć się czegoś jadąc autem, lub np. puścić ulubiony utwór z platformy streamingowej.

Asystent Google pomoże nam też zaplanować trasę czy po prostu odpowiedzieć na pytanie. W tym celu skorzysta z innych aplikacji, jak m.in. Google Maps, Chrome czy Spotify. To nie tyle aplikacja sama w sobie, ile wirtualny asystent do korzystania ze wszystkiego, do czego można użyć telefonu.

Do czego służy Asystent Google? Przykłady:

Bezdotykowa obsługa telefonu

Wyszukiwanie w Google

Uzyskiwanie informacji i podpowiedzi

Organizacja kalendarza

Ustalanie tras

Zarządzanie rozrywką (np. Spotify)

Komunikacja

Lista zadań

Szybkie odpowiedzi

To świetne narzędzie i darmowe wsparcie w ciągu dnia - w domu, pracy, podczas podróży i gdy akurat nam się nudzi. Opcji jest wiele.