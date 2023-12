Spis treści: 01 Największe samoloty. Boeing i Airbus królują

Największe samoloty. Boeing i Airbus królują

Przyglądając się zestawieniom największych samolotów pasażerskich można odnieść wrażenie, że Boeing i Airbus kompletnie zdominowali rynek lotnictwa cywilnego. Jest to prawda, co widać po flotach poszczególnych przewoźników. Nie tylko Ryanair, Wizzair czy LOT korzystają z maszyn tych firm. Airbusy czy Boeingi latają w barwach przewoźników na całym świecie.

Prawie wszyscy kojarzą oczywiście kultowe modele, jak Boeing 737 czy Airbus A320. A co z największymi samolotami stworzonymi do przewozu pasażerów? Wspomnieni wyżej producenci mają w swojej ofercie również istnych powietrznych gigantów, zdolnych do pomieszczenia setek pasażerów. Zwycięzca pojedynku może być oczywiście tylko jeden, dlatego porównajmy oba największe modele.

Największy Boeing, czyli 747-8

Produkowany od 2010 do 2017 roku Boeing 747-8 to największy samolot pasażerski w ofercie amerykańskiego producenta. Przedstawiciel szerokokadłubowej klasy maszyn może pomieścić nawet 605 osób, a do dziś znalazł zastosowanie w kilku popularnych liniach lotniczych na całym świecie, m.in. w niemieckiej Lufthansie, Air China, Korean Air czy Qatar Airways.

Boeing 747-8 - dane techniczne:

Długość: 76,3 m;

76,3 m; Wysokość: 19,4 m;

19,4 m; Rozpiętość: 68,5 m;

68,5 m; Silnik: General Electric GEnx-2B67;

General Electric GEnx-2B67; Ciąg: 296 kN;

296 kN; Masa własna: 211 700 kg;

211 700 kg; Maksymalna masa startowa: 442 250 kg;

442 250 kg; Pułap: 13 100 m;

Zależnie od konfiguracji zmienia się liczba pasażerów, dla których dostępne jest miejsce. W przypadku zastosowania systemu 3 klas, Boeing 747-8 zabierze na pokład przynajmniej 362 pasażerów. Liczba ta znacznie wzrasta w przypadku zastosowania konfiguracji tylko 1 klasy. Maksymalny zasięg samolotu to 14 815 kilometrów. Tym, co wyróżniało go na tle konkurencji spod znaku Airbusa była... oszczędność.

Zdjęcie Boeing 747-8 w barwach Atlas Air. / JASON REDMOND/AFP/East News / East News

Tak przynajmniej twierdził Boeing informując, że dzięki zastosowanym materiałom koszt lotu na jednego pasażera jest mniejszy o 11% względem modelu A380. Mniejsze zużycie paliwa wpływało też na mniejszą emisję dwutlenku węgla - aż o 16%.

Co ciekawe, powstała też transportowa wersja samolotu, czyli 747-8F. Samolot został zakupiony przez m.in. Cargolux, UPS Airlines, Qatar Airways Cargo czy Atlas Air. Ładowność wynosi 140 000 kg przy zasięgu 8130 kilometrów.

Największy samolot pasażerski - Airbus A380-800

Przedstawiony wyżej Boeing jest ogromny, ale co powiecie na jeszcze większy samolot? Airbus A380 został wyprodukowany dzięki współpracy międzynarodowej i jest największym samolotem pasażerskim na świecie. Góruje nie tylko nad Boeingiem, ale również innymi modelami przeznaczonymi do przewozu osób. W największej dostępnej konfiguracji jest w stanie pomieścić na pokładzie aż 853 osoby - ponad 200 więcej, niż w przypadku Boeinga.

Jest to zasługa m.in. specjalnej konstrukcji piętowej. O ile 747-8 również posiada wyższy poziom, to nie został on pociągnięty na całej długości. Taka sytuacja ma jednak miejsce w Airbusie, dzięki temu na pokładzie znaleziono sporo dodatkowej przestrzeni.

Airbus A380-800 - dane techniczne:

Długość: 73 m;

73 m; Wysokość: 24,1 m;

24,1 m; Rozpiętość: 79,8 m;

79,8 m; Silnik: cztery silniki turbowentylatorowe Rolls-Royce Trent 900 lub Engine Alliance GP7000

cztery silniki turbowentylatorowe Rolls-Royce Trent 900 lub Engine Alliance GP7000 Ciąg: 356 kN każdy;

356 kN każdy; Masa własna: 276 000 kg;

276 000 kg; Maksymalna masa startowa: 575 000 kg;

575 000 kg; Pułap: 13 144 m;

A380-800 był produkowany w latach 2007-2021, a w tym czasie na rynek trafiło 251 egzemplarzy. Samolot ten znalazł nabywców w postaci różnych linii lotniczych, m.in. Air France, British Airways, Emirates, Qantas czy Lufthansa. Przy standardowym podziale na 3 klasy, w samolocie mieści się 555 osób, natomiast szczytowa liczba 853 miejsc osiągana jest w przypadku zastosowania podziału na 1 klasę.



Zdjęcie Airbus A380. / GIUSEPPE CACACE/AFP/East News / East News

Samolot jest w stanie osiągnąć zasięg na poziomie 15 200 kilometrów, dlatego również w tym aspekcie góruje nad omawianym wcześniej Boeingiem. Po latach produkcji (mimo wielu zalet maszyny) zrezygnowano z dostarczania kolejnych egzemplarzy. Zadecydował o tym czynnik ekonomiczny, a konkretniej coraz mniejsza opłacalność.

Największy samolot świata - góruje nad resztą

Zarówno Airbus jak i Boeing mogą pochwalić się największymi samolotami pasażerskimi. Nie są to jednak największe samoloty w ogóle, ponieważ tak się składa, że na świecie powstały inne, większe maszyny. W tym wypadku chodzi o transportowce.

Bardzo znanym największym samolotem jest An-225 Mrija, czyli sześciosilnikowy samolot transportowy wyprodukowany jeszcze w XX wieku. To właśnie on uległ zniszczeniu w 2022 roku na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę, o czym pisaliśmy tutaj.

Co ciekawe, w historii pojawiła się jeszcze większa maszyna. Mowa o Hughes H-4 Hercules, czyli amerykańskim połączeniu samolotu transportowego i łodzi. Dokonano tylko jednego oblotu i zrezygnowano z dalszej eksploatacji projektu jeszcze w 1947 roku. Samolot był krótszy od An-225, ale miał większą rozpiętość skrzydeł i mniejszą wagę - to wynikało z drewnianej konstrukcji.