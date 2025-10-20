Black Hawk to ikona śmigłowców bojowych i niedawno Lockheed Martin pochwaliło się bezzałogową wersją maszyny o nazwie S-70UAS U-Hawk. Tymczasem w zeszłym tygodniu odbyła się prezentacja chińskiego helikoptera Z-20T, który jest odpowiedzią na rozwiązania Amerykanów.

Śmigłowiec szturmowy Z-20T zaprezentowany w Chinach

Z-20T to w rzeczywistości specjalistyczna wersja śmigłowca Z-20 opracowana na potrzeby wojska przez chińskie AVIC (Aviation Industry Corporation of China). W zeszłym tygodniu odbyła się kolejna prezentacja nowej maszyny. Nastąpiło to w trakcie 7. Chińskiej Wystawy Śmigłowców w Tianjin.

Ostatni raz maszynę w akcji widziano podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w Pekinie, co miało miejsce na początku września. Wtedy siedem śmigłowców przeleciało nad placem Tiananmen. Podczas wystawy w Tianjin śmigłowiec przyciągnął uwagę zgromadzonych osób, co nie powinno dziwić. Maszyna prezentuje się bardzo okazale.

Chiński helikopter Z-20T od odpowiedź na amerykański śmigłowiec Black Hawk

Z-20T jest odpowiedzią Chin na amerykański śmigłowiec bojowy Black Hawk i oferuje bardzo duże możliwości. AVIC umieściło w nim krótkie skrzydła zamontowane na kadłubie, co pozwala na przenoszenie dodatkowych zbiorników paliwa oraz rodzajów amunicji do dłuższych misji.

Projektanci chwalą się, że śmigłowiec zaprojektowano w taki sposób, aby można go było szybko dostosowywać pod kątem różnych misji. Wiąże się to m.in. z demontażem elementów i możliwością umieszczania dodatkowych broni.

Protoplasta w postaci śmigłowca Z-20 został wprowadzony do użytku wojska w 2018 r. Często porównuje się go do amerykańskiego Sikorsky UH-60 Black Hawk. Maszyna w krótkim czasie stała się kluczowym atutem chińskich sił zbrojnych.

Śmigłowiec Z-20T - co to za helikopter?

Z-20T to duży śmigłowiec bojowy, który jest w stanie pomieścić dwóch pilotów i zabrać na pokładzie do 15 pasażerów. Maszyna jest w stanie unieść ładunek o łącznej wadze 10 t i rozwija prędkość do 360 km/h. AVIC wykorzystało tu silniki WZ-10 o mocy do 2 tys. kW.

Maszyna została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła prowadzić misje w każdych warunkach pogodowych. Helikopter ma 20 metrów długości oraz 5,3 metra wysokości. Średnica wirnika głównego to 16 metrów.

