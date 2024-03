Elon Musk: Starship pozwoli na podróże międzygwiezdne

Starship został zaprojektowany do przemierzania całego Układu Słonecznego i dalej, do chmury otaczających nas obiektów. Przyszły statek kosmiczny, znacznie większy i bardziej zaawansowany, będzie podróżować do innych systemów gwiezdnych. Napisał Elon Musk w platformie X

To oznacza, że przyszła wersja Starshipa ma umożliwić pokonanie granic Układu Słonecznego i podróż do innych systemów. Czy to jednak wykonalne? Na pewno nie przy obecnej technologii.

Najbliższa gwiazda poza Słońcem znajduje się 4 lata świetlne od nas

Do najbliższego układu gwiezdnego (Proxima Centauri) Ziemię dzieli około 4,2 lat świetlnych. To oznacza, że podróż do niej z prędkością światła potrwałaby właśnie tyle czasu. Taka odległość to aż 40 bilionów kilometrów.

Pokonanie takiego dystansu z wykorzystaniem statku o tradycyjnym napędzie zajęłoby dziesiątki tysięcy lat. Jest to więc obecnie poza naszym zasięgiem. Może kiedyś, ale na pewno nie nastąpi to w nieodległym czasie.

Starship ma być większy

Elon Musk już wcześniej ujawnił, że Starship rzeczywiście z czasem ma być jeszcze większy. Obecnie statek w połączeniu z pierwszym stopniem Super Heavy ma około 120 m wysokości. Docelowo ma to być nawet 140-150 m, co zapewni jeszcze większe możliwości z zakresu wynoszenia dużych ładunków w kosmos. Na razie to jednak teoria i takiej wersji największej rakiety pewnie szybko nie zobaczymy.