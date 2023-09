Mała rzecz, a zrobi potwora z twojego starego telewizora

Spis treści: 01 Jak działa przystawka Smart TV?

02 Czy warto kupić przystawkę Smart TV?

03 Najlepsze przystawki Smart TV - co wybrać?

Jak działa przystawka Smart TV?

Przystawka Smart TV do telewizora to niewielkie urządzenie, które jest podłączane do ekranu np. przy pomocy złącza HDMI. Może przybierać różne formy, przypominające pendrive, niewielkie urządzenie z krótkim kablem HDMI czy też większe obudowy na wzór routera. Jest to niewielki sprzęt, który stanowi uzupełnienie naszego telewizora.

Zasada działania przystawki Smart TV jest bardzo prosta. Urządzenie działa w oparciu o popularny system operacyjny (np. Android), a po podłączeniu jej z telewizorem i uruchomieniu pozwala na korzystanie ze wbudowanego interfejsu. Na telewizorze wybieramy dany kanał HDMI (zależnie od tego, gdzie przystawka jest podpięta) i sterujemy nią przy pomocy pilota.

Teraz mamy dostęp do wszystkich dobrodziejstw Smart TV. Możemy uruchomić popularne aplikacje serwisów streamingowych, korzystać z przeglądarki internetowej, serwisu YouTube, czy też pobrać inną aplikację ze sklepu.

Czy warto kupić przystawkę Smart TV?

Współczesne telewizory w większości przypadków są wyposażone w technologię Smart TV. Jeżeli kupujemy nowy telewizor Samsung czy Sony możemy mieć pewność, że na pokładzie jest już system operacyjny i będziemy mogli korzystać z aplikacji popularnych serwisów. W takiej sytuacji dodatkowa przystawka zmieni niewiele. Są jednak dwa główne powody, aby kupić dodatkowe urządzenie Smart TV.

Telewizor jest stary i nie działają na nim aplikacje

Może być tak, że mamy świetny telewizor - ma odpowiednią wielkość, dobre parametry i nadal zachwyca jakością obrazu. Niestety, z uwagi na wiek nie został wyposażony w technologię Smart, nie obsługuje aplikacji lub ma słaby moduł sieciowy i aplikacje się często zawieszają. Wówczas warto kupić dodatkową przystawkę.

Dobrze dobrany model pozwoli pozbyć się wielu problemów wynikających z wieku telewizora. Przystawka Smart TV łączy się z internetem niezależnie od telewizora, więc jakość połączenia będzie lepsza, niż w przypadku starego modułu Wi-Fi. Poza tym, daje dostęp do wszystkich współczesnych platform streamingowych. W ten sposób nasz wiekowy ekran pozwoli na wyświetlanie wszystkich multimediów ze świata streamingu.

Mamy Smart TV, ale działa słabo

Nawet współczesny telewizor z technologią Smart TV nie musi wcale zapewnić nam komfortowego oglądania seriali czy filmów. Niektóre tańsze modele nie szczycą się wysokiej klasy podzespołami. Mimo zainstalowanych aplikacji te działają wolno, często się zacinają, a już samo nawigowanie po menu może przysporzyć problemów.

W takiej sytuacji warto zainwestować w przystawkę Smart TV. Kupując dobry model będziemy mieć pewność, że wszystkie programy będą działać dobrze i nie spotka nas problem zacinania się aplikacji w telewizorze. Jest to oczywiście dodatkowy wydatek, jednak znacząco i pozytywnie wpłynie na komfort podczas korzystania z telewizora.

Najlepsze przystawki Smart TV - co wybrać?

Na rynku znajdziemy kilku producentów przystawek Smart TV, jednak na prowadzenie wysunęły się głównie 4 firmy odpowiadające za te urządzenia. Wybierając z ich oferty produktów możemy być pewni, że kupimy sprzęt dobrej jakości. Są to:

Google

Xiaomi

Amazon

Apple

Który model przystawki Smart TV warto kupić? Bardzo popularną opcją jest Google Chromecast 4, który pozwala na wyświetlanie obrazu w jakości 4K i 60 klatkach na sekundę. Ten model obsługuje również technologię HDR oraz wszystkie popularne aplikacje. Konstrukcja jest bardzo prosta. Niewielkie urządzenie ma krótki kabel HDMI podpinany do telewizora, zasilany jest kablem USB. Można go podpiąć również do naszego ekranu.

Konkurencyjne rozwiązanie to Xiaomi Mi TV Stick 4K. Urządzenie wygląda jak pendrive, nie ma żadnych kabli i wsadzane jest bezpośrednio do złącza HDMI w telewizorze. Inne popularne urządzenia to Amazon Fire TV Stick 4K oraz Apple TV 4K.