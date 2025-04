Program księżycowy Apollo został zakończony ponad 50 lat temu. To wtedy ostatni raz ludzie byli na Księżycu. Obecnie NASA przygotowuje się do historycznej misji Artemis II, która zabierze astronautów agencji w okolice Srebrnego Globu. Prace związane z tym przedsięwzięciem trwają już wiele lat. Teraz mamy okazję zobaczyć oficjalną plakietkę misji .

Ta naszywka podkreśla misję jako "AII", co oznacza nie tylko drugi główny lot kampanii Artemis, ale także wysiłek odkrywczy, który ma na celu eksplorację dla wszystkich i przez wszystkich

Sam symbol jest ciekawie zaprojektowany. Litery AII stanowią skrót od Artemis II i zarazem można je odczytać, jako wspomniane wyżej "All". W tle znajduje się Księżyc, a za nim Ziemia. Jest to oczywiście nawiązanie do misji Apollo 8, podczas której zrobiono historyczne zdjęcie widoczne niżej.