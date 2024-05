Musk zbuduje najpotężniejszy superkomputer. "Gigafactory komputeryzacji"

Elon Musk, który jest założycielem Tesli i SpaceX, zdaje sobie sprawę, jak duży potencjał posiada sztuczna inteligencja. Dlatego jeden z najbogatszych ludzi na świecie doszedł do wniosku, że zbuduje dla niej najpotężniejszy superkomputer na świecie. W projekt zaangażowano jego startup xAI oraz firmę Oracle.

Najpotężniejszy superkomputer dla AI to "Gigafactory komputeryzacji"

Założyciel Tesli i SpaceX wiąże z tym projektem duże nadzieje. Maszyna ma być potężna. Do tego stopnia, że określona ją słowami "Gigafactory komputeryzacji". Oczywiście jest to nawiązanie do ogromnych fabryk samochodów, które wybudowała Tesla.

Realizacją przedsięwzięcia ma zająć się startup xAI należący do Elona Muska oraz firma Oracle. Ta druga jest jednym z liderów z zakresu dostarczania rozwiązań opartych na przetwarzaniu w chmurze dla sektora przedsiębiorstw.

Nowy superkomputer zapewni olbrzymią wydajność i ma m.in. obsługiwać Groka, czyli czatbota nowej generacji, nad którym pracuje xAI. Ma on wielki potencjał i nowa maszyna ma pozwolić na jego rozwinięcie.

Elon Musk stawia na czipy firmy Nvidia

Projekt pochłonie mnóstwo pieniędzy. xAI udało się zabezpieczyć na inwestycję 6 mld dolarów przy wycenie wartej 18 mld dolarów. Superkomputer ma składać się z aż 100 tys. czipów dostarczonych przez firmę Nvidia. Będą to wyspecjalizowane układy H100. Stanowią one obecnie jeden z branżowych standardów dla procesorów związanych z zadaniami opartymi na AI.

Elon Musk twierdzi, że maszyna będzie około czterech razy większa od najpotężniejszych obecnie klastrów GPU. Przełoży się to na ogromną wydajność, która pozwoli rozwijać możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję.

Założyciel xAI patrzy również optymistycznie na przyszłość tego projektu. Musk stwierdził, że do końca 2024 r. będzie on w stanie rywalizować na rynku z liderami branży w postaci OpenAI, Microsoftu i Google DeepMind. Natomiast czatbot Grok do końca przyszłego roku pod wieloma względami może przewyższać ludzi. Dotyczy to realizacji pewnych zadań, za które odpowiada dziś człowiek. Obecnie projekt znajduje się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju.