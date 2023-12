Spis treści: 01 Najlepsza aplikacja na telefon

02 Najlepsza aplikacja na Androida. Google już wie

03 Najlepsza aplikacja na iOS. Wybór Apple

Najlepsza aplikacja na telefon

Co musi mieć aplikacja, aby zyskać tytuł najlepszej w danym roku? Wcale nie chodzi tu o liczbę użytkowników czy popularność. W takich zestawieniach kluczową rolę odgrywa innowacyjność, użyteczność i ciekawy pomysł idący w parze z jakością. Czy ktoś z was pomyślał od razu o sztucznej inteligencji i masie apek z tą technologią?

W takim razie będziecie zaskoczeni. Ani Google, ani Apple nie wskazało na najlepszą apkę programów, które są narzędziami sztucznej inteligencji. A wybory obydwu firm są na pewno godne uwagi. Oto najlepsze aplikacje na Androida i iOS.

Reklama

Najlepsza aplikacja na Androida. Google już wie

Jaka jest najlepsza aplikacja na Androida w 2023 roku? Decyzją Google tytuł powędrował do Imprint: Learn Visually, czyli wyjątkowej apki edukacyjnej. Nie jest to jednak zestaw fiszek czy notatek, a raczej całkiem rewolucyjne podejście do zgłębiania wiedzy na przeróżne tematy. Aplikacja jest reklamowana jako wyjątkowe miejsce do zapoznawania się z tajemnicami psychologii, nauki, historii czy filozofii. Całość została ubrana w atrakcyjną wizualną formę i ma tym samym wspierać proces przyswajania wiedzy.

Znajdziemy w niej specjalne kursy, które dotyczą poszczególnych zagadnień i tematyki. W aplikacji dowiemy się tego jak działa technologia blockchain, czym jest filozofia i sens życia, zrozumiemy NFT czy poznamy historię Stanów Zjednoczonych. To oczywiście tylko wybrane przykłady, bo nie brak również bardziej praktycznych rzeczy, jak choćby nauka szybkiego czytania. Ciekawą rzeczą są też wizualne przewodniki po najciekawszych książkach. To na pewno idealny program dla tych, którzy po prostu chcą się czegoś dowiedzieć.

Imprint: Learn Visually to nie jedyna wyróżniona aplikacja. Tytuł najlepszej aplikacji na wielu urządzeniach otrzymało Spotify. To zasługa świetnego działania na różnych sprzętach jednocześnie. Jak prezentowały się pozostałe kategorie? Oto zwycięzcy:

Najlepsza aplikacja 2023: Imprint: Learn Visually

Najlepsza aplikacja na wiele urządzeń: Spotify

Najlepsza aplikacja wg użytkowników: ChatGPT

Najlepsza aplikacja rozrywkowa: Bumble for Friends: Meet IRL

Najlepsza aplikacja rozwojowa: Voldpet Garden: Mental Health

Najlepsza aplikacja codzienna: Artifact: Feed Your Curiosity

Najlepsza aplikacja familijna: Paw Patrol Academy

Najlepsza aplikacja z AI: Charatecr AI: AI-Powered Chat

Najlepsza aplikacja na rzecz dobra: AWorld in support of ActNow

Najlepsza aplikacja na tablety: Concepts: Sketch, Note, Draw

Najlepsza aplikacja na zegarki: WhatsApp Messenger

Najlepsza aplikacja na Chromebooki: FlipaClip: Create 2D Animation

Najlepsza aplikacja na Google TV: Max: Steam HBO, TV & Movies

Najlepsza aplikacja do samochodów: Amazon Prime Video

Najlepszy ukryty klejnot: Aware: Mindfulness & Wellbeing

Najlepsza aplikacja na iOS. Wybór Apple

Google postawiło na naukę i samorozwój, a co z Apple? Firma od iPhone'ów (i nie tylko oczywiście) wybrało aplikację, dzięki której... wyjdziemy z domu. Najlepsza aplikacja na iOS w 2023 roku to AllTrails, czyli wyjątkowy przewodnik dla pieszych wędrówek i nie tylko. Program zawiera ponad 400 tysięcy różnorodnych tras, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o wymagające szlaki górskie, ponieważ jest też bogata liczba opcji dla różnych osób i w różnych miejscach.

To świetny sposób na spacer, wyjazd na wakację czy po prostu chęć rozprostowania nóg. W AllTrails znajdziemy szlaki piesze, dla rowerzystów, biegaczy, na spacer z psem, dla osób niepełnosprawnych i wiele innych. Mieszkając w Poznaniu, dowiedziałem się o trasach, o których nie miałem pojęcia - a są naprawdę świetne, dlatego nawet w mieście znajdziemy sporo ciekawych opcji.

Jakie inne aplikacje otrzymały nagrody od Apple? Oto one:

iPhone: AllTrails

iPad: Prêt-à-Makeup

Mac: Photomator

Apple TV: MUBI

Apple Watch: SmartGym

Nad pobraniem takich apek nie ma potrzeby się zastanawiać. To rzeczywiście świetne programy. Google i Apple dokonało dobrego wyboru!