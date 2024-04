NASA szykuje się do powrotu ludzi na Księżyc w ramach Artemis. To długoterminowy program, który zakłada eksplorowanie Srebrnego Globu przez człowieka. Do tego jednak potrzebny jest odpowiedni sprzęt. W tym pojazdy, które umożliwią jazdę po powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Amerykańska agencja wybrała trzy firmy, którym powierzono opracowanie takiej maszyny.

Reklama

NASA wybrała trzy firmy z prywatnego sektora kosmicznego

Agencja ogłosiła wybór trzech firm związanych z prywatnym sektorem kosmicznym. Są to Intuitive Machines, Lunar Outpost oraz Venturi Astrolab. Pierwszą z nich kojarzymy z lądownikiem Odysseus, który niedawno wylądował na powierzchni Srebrnego Globu.

Zdjęcie Wizja artystyczna pojazdu LTV. / NASA / materiały prasowe

Wymienionym wyżej firmom NASA powierzyła konkretne zadanie. Jest nim opracowanie własnych wersji pojazdu księżycowego Lunar Terrain Vehicle (LTV). Ma on umożliwić astronautom biorącym udział w programie Artemis jazdę po okolicach południowego bieguna Srebrnego Globu.