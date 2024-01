Spis treści: 01 OnePlus 12 - nowy flagowiec na rynku

02 OnePlus 12 czy Galaxy S24?

03 Aparat w OnePlus 12 - lepszy od S24 Ultra?

04 Czy warto kupić OnePlus 12?

OnePlus 12 - nowy flagowiec na rynku

Początek roku to nie tylko domena Samsunga na rynku mobilnym. Świętująca 10-lecie swojej marki firma OnePlus przedstawiła światu swój nowy flagowiec. Oznaczony numerem 12 telefon po raz kolejny chce nawiązać równą walkę z topowymi modelami świata Androida, oferując szalenie dużo, za relatywnie niewielkie pieniądze.

Skoro o rywalizacji mowa, to trzeba znaleźć rywala - a nie ma lepszego telefonu do porównania, skoro dopiero co została zaprezentowana nowa seria Samsunga Galaxy S24. W jej skład wchodzą aż 3 modele - podstawowy Galaxy S24, model z plusem i S24 Ultra, czyli najmocniejszy telefon z Androidem na rynku. Do którego z nich należy porównać OnePlus 12?

To trudne pytanie, a odpowiedź nie jest oczywista. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę, to dobrym kandydatem byłby S24 lub S24+. OnePlus 12 kosztuje w Polsce (zależnie od wersji) 4499 zł lub 4999 zł. Podstawowy S24 to koszt 4099 zł, podcza gdy wersja z plusem wyceniona została między 5199 zł a 5799 zł. Pod względem specyfikacji jednak chiński producent celuje jak najwyżej - stąd racjonalnym wydaje się porównanie go do S24 Ultra. My zacznijmy jednak od dwóch pierwszych modeli Samsunga.

Zdjęcie Samsung jak zawsze dostarcza znakomite wersje kolorystyczne / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

OnePlus 12 czy Galaxy S24?

Na całe szczęście specyfikacja S24 i S24+ nie różni się (poza wariantami pamięci), dlatego to porównanie możemy ująć pod jednym mianownikiem - z tego powodu dodamy do rywalizacji wspomniany S24 Ultra. Pierwszym, co rzuca nam się w oczy w telefonie to jego rozmiar i gabaryty. Jak wygląda zatem wielkość OnePlus 12 w porównaniu do najnowszych przedstawicieli serii Galaxy?

OnePlus 12: 163,3 x 75,8 x 9,2 mm, 220 g;

163,3 x 75,8 x 9,2 mm, 220 g; Galaxy S24 : 147 × 70,6 × 7,6 mm, 167 g;

: 147 × 70,6 × 7,6 mm, 167 g; Galaxy S24+ : 158,5 × 75,9 × 7,7 mm, 196 g;

: 158,5 × 75,9 × 7,7 mm, 196 g; Galaxy S24 Ultra: 162,3 x 79 x 8,6 mm, 232 g;

OnePlus 12 jest potężnym zawodnikiem, który cechuje się widocznie większymi wymiarami, niż Samsungowa konkurencja - nawet z Plusem. Dopiero S24 Ultra mu dorównuje, choć jest odrobinę cięższy (a przy tym cieńszy, o niecały 1 mm). To jednak tylko gabaryty - co z ekranem?

OnePlus 12: 6,82 cala, QHD+ (rozdzielczość 3168 x 1440) OLED, 1-120 Hz, szkło Gorilla Glass Victus 2, 1600 nitów;

6,82 cala, QHD+ (rozdzielczość 3168 x 1440) OLED, 1-120 Hz, szkło Gorilla Glass Victus 2, 1600 nitów; Galaxy S24 : 6,2", Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2340 × 1080 px), 1-120 Hz, 2600 nitów;

: 6,2", Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2340 × 1080 px), 1-120 Hz, 2600 nitów; Galaxy S24+ : 6,7", Dynamic AMOLED 2X, WQHD (3088 × 1440 px), 1-120 Hz, 2600 nitów;

: 6,7", Dynamic AMOLED 2X, WQHD (3088 × 1440 px), 1-120 Hz, 2600 nitów; Galaxy S24 Ultra: 6,8", Dynamic AMOLED 2X, WQHD (3088 × 1440 px), 2600 nitów

Z jednej strony OnePlus 12 wygrywa rozdzielczością, z drugiej doskonale wiemy, jak cudownie prezentuje się Dynamic AMOLED 2X. Chiński telefon odstaje, jeżeli chodzi o jasność. Zastosowany ekran oferuje 1600 nitów, co wypada słabiej niż 2600 w przypadku Samsungów. Nowy flagowiec ma jednak pewnego asa w rękawie. Chodzi o modulację PWM (modulację szerokości impulsu), czyli liczbę migotań ekranu na sekundę. OnePlus 12 to 2160, podczas gdy w przypadku Samsunga mowa o mniej więcej 460. Nie jest to jednak coś, co mocno rzuca się w oczy - paradoksalnie.

Czas na procesor:

OnePlus 12 : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3; Galaxy S24 : Exynos 2400;

: Exynos 2400; Galaxy S24+ : Exynos 2400;

: Exynos 2400; Galaxy S24 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

Na prowadzenie wychodzi OnePlus 12 - przynajmniej w porównaniu do podstawowych wariantów S24. W chińskim flagowcu zastosowano ten sam układ, co w topowym Galaxy S24 Ultra. Dla wielu będzie to argument nie do przeskoczenia. Mowa w końcu o najmocniejszym Snapdragonie, który w wielu aspektach mocno góruje nad Exynosem. Nie ma problemów z przegrzewaniem, do tego lepiej i efektywniej wykorzystuje baterię. No właśnie, przyjrzyjmy się pojemności ogniwa zasilającego:

OnePlus 12 : 5400 mAh;

: 5400 mAh; Galaxy S24 : 4000 mAh;

: 4000 mAh; Galaxy S24+ : 4900 mAh;

: 4900 mAh; Galaxy S24 Ultra: 5000 mAh;

Zwycięzca może być tylko jeden, prawda? Faktycznie, OnePlus 12 oferuje największą pojemność baterii, ale to nie musi oznaczać najdłuższego czasu pracy. Warto pamiętać, że duży wpływ ma na to np. nakładka systemowa. Dodajmy też obsługę szybkiego ładowania 80W - w porównaniu do S24, które pozwoli na maksymalną moc do 45W. Teraz sprawdźmy, jakie są dostępne warianty pamięci:

OnePlus 12 : 12/16GB RAM, 256/512GB;

: 12/16GB RAM, 256/512GB; Galaxy S24 : 8GB RAM / 128 lub 256GB pamięci na dane;

: 8GB RAM / 128 lub 256GB pamięci na dane; Galaxy S24+ : 12GB RAM / 128 lub 256GB pamięci na dane;

: 12GB RAM / 128 lub 256GB pamięci na dane; Galaxy S24 Ultra: 12GB RAM / 512 lub 1TB pamięci na dane;

Mamy do czynienia z poziomem falgowca, albo przynajmniej topowego flagowca, bo do wyboru w OnePlus 12 jest 12 lub 16GB RAM, a pamięć wewnętrzna startuje już od 256 giga. To dobry zestaw, który wystarczy aż nadto. Na koniec zostało nam jeszcze jedno porównanie - ale w tym wypadku konkurentem będzie jedynie S24 Ultra.

Aparat w OnePlus 12 - lepszy od S24 Ultra?

Samsung Galaxy S24 Ultra może pochwalić się piekielnie dobrym zestawem aparatów. Prezentuje się następująco:

Aparat główny 200 Mpix z OIS, f/1.7;

Aparat ultraszerokokątny 12 Mpix, f/2.2, FOV 120°;

Teleobiektyw 10 Mpix z OIS, f/2.4, zoom optyczny 3x;

Teleobiektyw 50 Mpix z OIS, f/3.7, zoom optyczny 5x, zoom cyfrowy 100x;

Selfie: 12 Mpix, f/2.2;

Co na to OnePlus 12? Oto jego propozycja:



Aparat 50 MP, f/1,6, 23 mm, 1/1,43 cala, 1,12 µm, Dual Pixel PDAF, OIS;

48 MP, f/2.2, 14 mm, 114˚, 1/2,0 cala, 0,8 µm, PDAF;

64 MP (3x optyczna zoom), f/2,6, 70 mm, 1/2,0 cala, 0,7 µm, PDAF, OIS;

Selfie 32 Mpx, 1/2,74;

Zestaw 3 głównych aparatów OnePlus 12 to soczewka ultraszerokokątna 14mm, szeroka 23mm i tele 70mm. Firma chwali się systemowym naśladowaniem parametrów trzech istniejących obiektywów firmy Hasselblad, co zresztą zobaczymy na panelu aparatów z tyłu. Wykorzystywanie znanej marki to nie wszystko - ten zestaw naprawdę działa świetnie. Na uwagę zasługuje choćby peryskopowy zoom działający na czujniku 1/2 cala (większa niż w Samsungu Galaxy S24 Ultra) i dostarcza prawie bezstratny 6-krotny zoom optyczny. Kolory są żywe, a jakość obrazu zaskakuje.



Czy jednak aparat w OnePlus 12 jest realnie lepszy od Galaxy S24 Ultra? W tym wypadku wchodzimy na grunt niuansów, które dla różnych osób mogą mieć różne znacznie. W obydwu przypadkach mowa o naprawdę topowej fotografii mobilnej, jednak nie sposób jest wskazać jednoznacznego faworyta. 6-krotny zoom robi robotę, ale z kolei Galaxy S24 Ultra zapewnia szerokie wsparcie AI - i to już jest argument za Samsungiem.

Czy warto kupić OnePlus 12?

Osoby zastanawiające się nad zakupem nowego telefonu powinny z pewnością zwrócić uwagę na model OnePlus 12 - zwłaszcza, jeżeli alternatywną opcją był Samsung Galaxy S24 lub S24+. Chiński telefon dostarcza lepsze podzespoły, a jego aparat wprost nawiązuje do topowego flagowca Samsunga z dopiskiem Ultra.

Co innego, gdy w orbicie naszego zainteresowania krąży wspomniany najwyższy model tegorocznej serii Galaxy. Choć ten telefon jest ewidentnie droższy od OnePlus 12, to jest to najpotężniejszy model telefonu z Androidem w tym roku. Dodajmy do tego zaawansowane funkcje AI, świetny zestaw aparatów i mamy gadżet, który w naszej kieszeni ciężko będzie czymkolwiek zastąpić.