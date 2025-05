Rybak z Florydy został okrzyknięty bohaterem po tym, jak uratował nastolatkę topiącą się w morzu, a dokładniej w Zatoce Meksykańskiej/Amerykańskiej w pobliżu Pensacola Beach. Dziewczyna została porwana przez prąd wsteczny, przez co nie mogła o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Prądy wsteczne stanowią duże niebezpieczeństwo. To silne nurty wody, które porywają w głąb morza kąpiące się osoby. Jedynie w tym roku uśmierciły one 11 osób w USA. Występują one też powszechnie w Bałtyku i są główną przyczyną utonięć.