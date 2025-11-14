Samsung przetarł rynek składanych smartfonów, ale później chińscy producenci zaczęli firmie mocno deptać po piętach. W zeszłym roku pojawiła się nowa konstrukcja tego typu. Mowa o telefonie Huawei Mate XT. Teraz Koreańczycy szykują własną odpowiedź na to urządzenie.

Samsung Galaxy Z TriFold z premierą jeszcze w 2025 roku

Tym przełomowym smartfonem jest Samsung Galaxy Z TriFold, który w plotkach pojawia się od dawna. Wygląda na to, że właśnie pod taką nazwą zadebiutuje to urządzenie. Potwierdził to leaker Evleaks, czyli Evan Blass, który powołuje się na informacje z własnych źródeł.

Samsung Galaxy Z TriFold to składany smartfon, który ma ekran rozkładany z trzech części. Po rozłożeniu użytkownicy otrzymają więc wyświetlacz wielkości tych, które montowane są w tabletach. Natomiast złożony telefon ma bez problemu zmieścić się w kieszeni. Kiedy zobaczymy ten sprzęt?

Wiele wskazuje na to, że nowy składak koreańskiej marki zostanie zaprezentowany jeszcze w tym kwartale. To oznacza, że zobaczymy go przed końcem 2025 r. Firma już wcześniej chwaliła się tym urządzeniem na różnych pokazach, ale właściwa premiera jest ciągle przed nami.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy Z TriFold

Specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy Z TriFold nie została dochowana w tajemnicy do premiery. Wszystkich szczegółów na razie nie znamy, ale Evleaks ujawnił pewne informacje związane z wyposażeniem.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold. Serwis X/Ice Universe materiały prasowe

Nowy składak firmy otrzyma główny wyświetlacz o przekątnej 10 cali (po całkowitym rozłożeniu) oraz dodatkowy ekran o przekątnej 6,5 cala. Jasność maksymalna tego pierwszego ma sięgać 1600 nitów. Natomiast w przypadku drugiego będzie to do 2600 nitów. Grubość poszczególnych elementów konstrukcji to 3,9, 4,0 oraz 4,2 mm.

Samsung Galaxy Z TriFold ma również dostać aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Qualcomma, ale konkretnej jednostki nie podano. Prawdopodobnie będzie to zeszłoroczny Snapdragon 8 Elite. Wiemy również, że bateria ma pojemność 5437 mAh, a więc jest o ponad 1000 mAh pojemniejsza względem Galaxy Z Fold 7. Więcej szczegółów nie podano.

