Start odbędzie się ze stanowiska w Centrum Kosmicznym Johna F. Kennedy'ego na Florydzie. Misja została nazwana Starliner Crew Flight Test i dla Boeinga (oraz NASA) jest bardzo ważnym sprawdzaniem przed rozpoczęciem regularnych lotów kapsuły na ISS.

CST-100 Starliner powstawał w bólach

Kapsuła Boeinga o pełnej nazwie CST-100 Starliner powstała we współpracy z Bigelow Aerospace. Początkowo zakładano, że pierwszy lot orbitalny z załogą odbędzie się w 2019 r. Niestety statek okazał się problematyczny i wymagał różnych poprawek oraz cyklu testów przed dopuszczeniem do użytku z astronautami. To spowodowało, że pierwsza misja załogowa Starlinera odbędzie się dopiero teraz.

Już pierwszy lot testowy Starlinera z 2019 r. okazał się być problemowy. Kapsuła poleciała w kosmos, ale nie doleciała do ISS. Dlatego zdecydowano się ją zawrócić na Ziemię. Przez kolejne kilka lat statek był udoskonalany, aż w końcu udało się go doprowadzić do obecnej postaci. SpaceX oraz jego załogowy Dragon pod tym względem miał znacznie więcej szczęścia.