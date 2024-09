Starliner wraca na Ziemię. Tak NASA chce sprowadzić kapsułę z ISS

Starliner to kapsuła załogowa, nad którą NASA i Boeing pracowali od lat. Jej pierwsza misja z astronautami rozpoczęła się na początku czerwca. Barry "Butch" Wilmore (dowódca misji) oraz Sunita "Suni" Williams (pilot), którzy polecieli tym statkiem na Międzynarodową Stację Kosmiczną, mieli tam spędzić tylko kilka dni. Tak się jednak nie stało i utknęli na ISS wraz z feralną kapsułą. Teraz zostanie ona sprowadzona na Ziemię.

Starliner wkrótce odłączy się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

NASA podjęła decyzje, że nie umieści w wadliwej kapsule załogi i ta pozostanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dłużej. Sam statek nie może być jednak zadokowany do ISS bez końca i trzeba go sprowadzić na Ziemię, co rozpocznie się w piątek.

NASA przekazała, że właz do Starlinera został zamknięty w czwartek i statek wkrótce zostanie odłączony od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ma to nastąpić w piątek po godzinie 18:00 czasu wschodniego (w Polsce będzie chwila po północy).