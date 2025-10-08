Zmiany w Tatrach. Powstały punkty dostępu do internetu Starlink

Tatry przyciągają miłośników gór z całej Polski, a nawet świata. Jedni chcą tylko podziwiać ich majestatyczne szczyty, inni marzą, by choć raz w życiu zdobyć Rysy, wejść na Giewont, czy zobaczyć Morskie Oko lub Dolinę Pięciu Stawów. Wraz z rosnącą popularnością tych terenów rośnie też liczba turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy, którzy przed wyruszeniem w góry muszą pamiętać o zakupie biletu wstępu.

Choć od pewnego czasu można nabywać je nie tylko w kasie, a również online, w niektórych miejscach brak zasięgu utrudnia przeprowadzenie transakcji kartą czy zakup za pośrednictwem strony TPN. Władze parku postanowiły zaradzić temu problemowi, testowo uruchamiając punkty dostępu do internetu Starlink na terenie Tatr.

Internet w Tatrzańskim Parku Narodowym. Łatwy zakup biletu online

Tatrzański Park Narodowy potwierdził w komunikacie na oficjalnej stronie testowe otwarcie punktów dostępu do internetu Starlink w trzech punktach parku. W miejscach tych do tej pory praktycznie nie było zasięgu. Aby połączyć się z siecią, wystarczy zeskanować umieszczony na tablicy kod QR. To oszczędza czas i pozwala uniknąć kolejek przy tradycyjnych kasach. E-bilet upoważnia do szybszej weryfikacji.

Ponadto, jeśli punkty wejściowe są zamknięte, bilet nadal trzeba nabyć, korzystając ze strony TPN - dzięki Starlinkowi w wybranych punktach, będzie to teraz łatwiejsze. E-bilet to także forma dbania o środowisko - nie trzeba drukować potwierdzenia, bilet w telefonie wystarczy.

- Nie odchodźcie zbyt daleko od miejsca z kodem, zasięg Starlinka jest ograniczony i służy przede wszystkim do połączenia ze stroną tpn.gov.pl - podkreśla w informacji TPN.

Starlink w Tatrach. Palenica Białczańska, Dolina Kościeliska, Polana Włosienica

Gdzie znajdują się punkty dostępu do sieci? Tatrzański Park Narodowy podaje:

Palenica Białczańska: przy punkcie wejścia na szlak w kierunku Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów. Można tu kupić online bilet wstępu do TPN oraz bilet na e-busa TPN kursującego z Palenicy na Polanę Włosienica.

Dolina Kościeliska: przy punkcie wejścia do jednej z najpopularniejszych tatrzańskich dolin. Tu kupicie bilet wstępu do TPN oraz bilet do Jaskini Mroźnej. Pamiętajcie, że przy samej jaskini nie ma zasięgu i płatność możliwa jest tylko gotówką.

Polana Włosienica: na życzenie kierowca e-busa parkującego w danym momencie na Włosienicy udostępni kod, dzięki któremu kupicie bilet na zjazd e-busem do Palenicy Białczańskiej lub Zakopanego

- Dostęp online nie oznacza możliwości zakupu biletów o dowolnej porze w ciągu doby i wejścia na teren TPN - przypominamy, że od 1 marca do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się po wszystkich szlakach TPN od zmierzchu do świtu - przypomina TPN.

