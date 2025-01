Drewniany satelita Lignosat na orbicie. Wypuszczono go z ISS.

Lignosat najpierw trafił na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Nastąpiło to w ramach misji zaopatrzeniowej zrealizowanej dla agencji NASA przez SpaceX w listopadzie. Następnie drewniany satelita spędził na pokładzie ISS kilka tygodni. Później trafił na orbitę okołoziemską, wraz z kilkoma innymi statkami typu cubesat.

NASA przypomniała, że Lignosat trafił na orbitę okołoziemską z ISS kilka tygodni temu. Nastąpiło to w grudniu. Po co Japończycy zbudowali takie urządzenie i jaki ma to w ogóle sens? Okazuje się, że projekt jest bardzo ciekawy i w przyszłości może odegrać duże znaczenie w budowaniu satelitów.