PKP Intercity w tym roku świętuje 25-lecie. Z tej okazji przewoźnik szykuje różne atrakcje. Wśród nich jest zabytkowy pociąg retro Nieśpieszny, który wyruszy na polskie tory i będzie można się nim przejechać. We wtorek odbył się próbny przejazd.

PKP Intercity wypuściło zabytkowy skład na tory i był to pierwszy przejazd, który odbył Nieśpieszny. Pociąg wyjechał z rana ze stacji Warszawa Wschodnia i następnie przejechał przez okolice stolicy, przez Górę Kalwarię oraz Piaseczno. Stacją końcową była Warszawa Grochów.

W międzyczasie pociąg pojawił się także w Warszawie Zachodniej, jak i Warszawie Gdańskiej oraz Warszawie ZOO. W trakcie próbnego przejazdu Nieśpiesznego kilka wagonów retro zostało pociągniętych przez lokomotywę EP05-23 "Czesio" w pomarańczowych barwach.

Pociąg z pewnością przykuł uwagę mieszkańców stolicy i już wkrótce rozpoczną się kursy z pasażerami. Pierwsze z nich zaplanowano na kwiecień br.

Na początku tygodnia PKP Intercity ruszyło ze sprzedażą biletów na przejazdy zabytkowym składem. Ceny zaczynają się od 49 złotych (do 50 km) i kończą na kwocie 229 złotych (1. klasa). Bilety można zamawiać drogą online lub też w tradycyjnych kasach.

Pierwszy przejazd pociągu Nieśpieszny z pasażerami został zaplanowany na 17 kwietnia. Tego dnia skład pojedzie na trasie Warszawa Główna - Zawiercie - Oświęcim - Czechowice Dziedzice - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Chabówka - Zakopane. Dzień później zabytkowy skład wyjedzie z Zakopanego do Chabówki, a potem do Krakowa Płaszowa i Zakopanego przez Wadowice, Bielsko-Białą, Oświęcim i Nowy Targ.

Szczegółowy rozkład jazdy (do 13 czerwca) dostępny jest na stronie przewoźnika. Nieśpieszny pojedzie malowniczymi trasami w Polsce pod różnymi nazwami. Są to m.in. "Historyk", "Sawa", "Oscypek", "Góral" czy "Syrena".

Nieśpieszny to zabytkowy skład, który składa się z wagonów retro 110Ac, 111Ag, 111As, 112Ag oraz 609A odnowionych przez PKP Intercity Remtrak. Są to zarówno pojazdy klasy 1., jak i 2. Ponadto w składzie nie zabraknie wagonu WARS.

PKP Intercity planuje wykorzystać różne lokomotywy, które pociągną pociąg Nieśpieszny. Poza wspomnianą EP05-23 "Czesio", będą to również elektrowozy EU07, EP07 oraz EP08 i EP09. Natomiast na odcinkach niezelektryfikowanych zostanie użyta lokomotywa spalinowa SM42-462.

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią © 2026 Associated Press