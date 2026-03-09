Pociągi w Polsce jeżdżą obecnie z prędkością do 200 km/h, ale wkrótce to ulegnie zmianie. Świadczą o tym prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe, których celem jest zwiększenie prędkości do 250 km/h. Spółka po raz pierwszy otrzymała autoryzację bezpieczeństwa przyznaną przez Urząd Transportu Kolejowego, gdzie uwzględniono taką wartość.

PKP PLK z autoryzacją bezpieczeństwa UTK dla prędkości do 250 km/h

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał nową autoryzację bezpieczeństwa dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gdzie po raz pierwszy pojawił się bardzo ważny parametr. Z decyzji UTK wynika, że działania zarządcy spełniają wymagania do odpowiedniego projektowania i utrzymywania infrastruktury przystosowanej do prędkości 250 km/h.

Jest to bardzo ważna decyzja, bo potencjalnie otwiera PKP PLK możliwość zwiększenia prędkości pociągów poruszających się po polskich torach do 250 km/h.

Autoryzacja bezpieczeństwa to ważny sygnał dla pasażerów, że wsiadając do pociągu każdy może czuć się całkowicie bezpiecznie, ponieważ podróż koleją odbywa się w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. To nasz najwyższy priorytet

"Uzyskanie dokumentu dla prędkości 250 km/h jest kolejnym ważnym krokiem w rozwoju polskiej kolei i dowodzi, że strategia sukcesywnego inwestowania w zwiększanie prędkości i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przynosi wymierne efekty" - dodaje Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.

Gdzie i kiedy pociągi w Polsce pojadą z prędkością 250 km/h?

Wspomniana autoryzacja nie oznacza, że zmiany zostaną wprowadzone z dnia na dzień i pociągi w Polsce nagle rozpędzą się do wspomnianej prędkości 250 km/h. To bardzo złożony proces. W pierwszej kolejności jazda z taką prędkością powinna zostać umożliwiona na CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej), czyli linii nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie o długości niespełna 224 km.

Prace związane z przystosowaniem CMK do takich prędkości trwają już od dłuższego czasu. Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze dostosowań infrastrukturalnych oraz pełnego wdrożenia systemu ETCS poziomu 2 (European Train Control System). Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to zadanie to zostanie zrealizowane pod koniec 2027 r.

Wiemy, że prędkość 250 km/h na CMK mają rozwijać m.in. składy Pendolino należące do PKP Intercity. Przewoźnik ma 20 takich pociągów i niespełna rok temu przeprowadzono testy jednego z pojazdów, który udało się rozpędzić do takiej prędkości.

