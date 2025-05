Teraz nadchodzi kolejna aktualizacja, bowiem Google zapowiedziało, że znów wyjedzie na polskie drogi. Wiemy już, że jego samochody zawitają do wszystkich województw w najbliższych miesiącach. Google Street View podało już plan przejazdów. Widełki czasowe są jednak dość szerokie, a firma zastrzega, że może wprowadzić drobne zmiany do harmonogramu w przypadku sytuacji od niej niezależnych, takich jak remonty na drogach czy niesprzyjająca pogoda.

Województwo zachodniopomorskie - 4/2025 - 10/2025 - Łobez, Świdwin, Drawsko Pomorskie, Resko, Dobraakaz fotografowania w Polsce. Co na to Google Street View?

W Polsce od 17 kwietnia 2025 roku obowiązuje zakaz fotografowania obiektów, na których wywieszono specjalną tabliczkę, której wzór podało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zakaz może obejmować nie tylko obiekty wojskowe i resortu obrony narodowej czy należące do tzw. infrastruktury krytycznej, ale też mosty, urzędy, sądy, porty i linie kolejowe. Samo zrobienie zdjęcia takich obiektów grozi karą grzywny lub aresztu i konfiskatą sprzętu. Zgodnie z prawem nie można więc najpierw zrobić zdjęcia, a później zamazać lub wyciąć nielegalny wizerunek. Zakaz nie dotyczy bowiem publikacji, ale już samej czynności uwieczniania wizerunku aparatem czy kamerą.

Google Street View korzysta z zestawu aparatów o wysokiej rozdzielczości i systemów sztucznej inteligencji. Aby jednak AI mogła ocenić, czy może zrobić zdjęcie, np. rozpoznając tabliczkę z zakazem fotografowania, musi najpierw... zrobić zdjęcie i je przetworzyć, a to już byłoby nielegalne. Sprawy nie ułatwia fakt, iż zakaz może obejmować ponad 20 tysięcy obiektów. Jest to prawne kuriozum i nadal nie wiadomo, jak z nim postępować. W praktyce może być tak, że prawo jest łamane każdego dnia setki tysięcy razy. Trudno bowiem sobie wyobrazić, by kierowcy mijający te obiekty wyłączali za każdym razem kamerki w samochodach.