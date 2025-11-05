Spis treści: Kłopotliwa zmiana pasa ruchu? Pomoże sztuczna inteligencja Google Google Maps z dostępem do przedniej kamery samochodu

Kłopotliwa zmiana pasa ruchu? Pomoże sztuczna inteligencja Google

Jazda drogami wielopasmowymi może wiązać się ze stresem i pomyłkami. Nie chodzi jedynie o manewr zmiany pasa, który przy dużym natężeniu ruchu wymaga dobrej koordynacji i pamiętaniu o zasadach pierwszeństwa, ale także o odpowiednio wczesny jego wybór przed skrzyżowaniem lub zjazdem. Aplikacje do nawigacji samochodowej nie były dotąd zbyt pomocne w tym zakresie. Przełom wprowadza dopiero Google w swojej aplikacji Google Maps. To nowa funkcja oparta na sztucznej inteligencji, która pomoże kierowcom dobrać pas ruchu we właściwym czasie.

"Mapy Google wprowadzają funkcję prowadzenia samochodów po pasach ruchu w czasie rzeczywistym - dla samochodów z wbudowanym Google. Po raz pierwszy Google Maps 'widzi' drogę i jej pasy tak jak kierowca oraz zapewnia spersonalizowaną pomoc w nawigacji na żywo. Jeśli więc jesteś na skrajnie lewym pasie, a twój zjazd jest po prawej, prowadzenie po pasach na żywo automatycznie to wykryje i użyje jasnych wskazówek dźwiękowych oraz wizualnych, by przypomnieć ci o konieczności zmiany pasa we właściwym czasie" - wyjaśnia producent.

Google Maps z dostępem do przedniej kamery samochodu

Aby ta funkcja w ogóle mogła działąć, Mapy Google muszą "widzieć" drogę z perspektywy kierowcy, a nie jedynie opierać się na sygnale GPS, który nie jest aż tak dokładny. Z tego względu funkcja prowadzenia po pasach ruchu jest dostępna tylko dla pojazdów z wbudowanymi Mapami Google, a nie np. w aplikacji na telefonie.

Skąd aplikacja Google Maps wie, którym pasem jedziesz? Wykorzystuje do tego obraz z przedniej kamery samochodu. Sztuczna inteligencja rozpoznaje poziome linie wyznaczające pasy ruchu oraz znaki drogowe. Te informacje są na bieżąco integrowane z nawigacją.

Jako pierwsi będą mogli z tego korzystać kierowcy Polestar 4 w Stanach Zjednoczonych i Szwecji, gdzie funkcja zostanie włączona w nadchodzących miesiącach. Google zamierza ją wprowadzić także do aut innych producentów we współpracy z nimi.

Na konferencji Google I/O 2025 producent wyjawił, że jest już na rynku ponad 50 modeli samochodów z wbudowanym Google, a jeszcze więcej będzie miało premierę w tym roku. Można się zatem spodziewać, że ta pomoc AI dla kierowców stanie się szerzej dostępna. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi do Polski.

