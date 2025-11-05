AI pomoże kierowcom zmienić pas ruchu. Nowa funkcja wjeżdża do Google Maps

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Jazda samochodem po drogach wielopasmowych może być stresująca, zwłaszcza gdy trzeba zmienić pas ruchu, aby przejechać przez skrzyżowanie w odpowiednim kierunku. Do tej pory nawigacja samochodowa niespecjalnie w tym pomagała. Do aplikacji Google Maps wjeżdża tymczasem nowość oparta na AI. Kierowcy będą otrzymywać dynamiczne podpowiedzi dotyczące pasa ruchu. Jak to dokładnie wygląda?

Sztuczna inteligencja w Google Maps pomoże w odpowiednim momencie zmienić pas ruchu
Sztuczna inteligencja w Google Maps pomoże w odpowiednim momencie zmienić pas ruchu123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kłopotliwa zmiana pasa ruchu? Pomoże sztuczna inteligencja Google
  2. Google Maps z dostępem do przedniej kamery samochodu

Kłopotliwa zmiana pasa ruchu? Pomoże sztuczna inteligencja Google

Jazda drogami wielopasmowymi może wiązać się ze stresem i pomyłkami. Nie chodzi jedynie o manewr zmiany pasa, który przy dużym natężeniu ruchu wymaga dobrej koordynacji i pamiętaniu o zasadach pierwszeństwa, ale także o odpowiednio wczesny jego wybór przed skrzyżowaniem lub zjazdem. Aplikacje do nawigacji samochodowej nie były dotąd zbyt pomocne w tym zakresie. Przełom wprowadza dopiero Google w swojej aplikacji Google Maps. To nowa funkcja oparta na sztucznej inteligencji, która pomoże kierowcom dobrać pas ruchu we właściwym czasie.

"Mapy Google wprowadzają funkcję prowadzenia samochodów po pasach ruchu w czasie rzeczywistym - dla samochodów z wbudowanym Google. Po raz pierwszy Google Maps 'widzi' drogę i jej pasy tak jak kierowca oraz zapewnia spersonalizowaną pomoc w nawigacji na żywo. Jeśli więc jesteś na skrajnie lewym pasie, a twój zjazd jest po prawej, prowadzenie po pasach na żywo automatycznie to wykryje i użyje jasnych wskazówek dźwiękowych oraz wizualnych, by przypomnieć ci o konieczności zmiany pasa we właściwym czasie" - wyjaśnia producent.

Google Maps z dostępem do przedniej kamery samochodu

Aby ta funkcja w ogóle mogła działąć, Mapy Google muszą "widzieć" drogę z perspektywy kierowcy, a nie jedynie opierać się na sygnale GPS, który nie jest aż tak dokładny. Z tego względu funkcja prowadzenia po pasach ruchu jest dostępna tylko dla pojazdów z wbudowanymi Mapami Google, a nie np. w aplikacji na telefonie.

Skąd aplikacja Google Maps wie, którym pasem jedziesz? Wykorzystuje do tego obraz z przedniej kamery samochodu. Sztuczna inteligencja rozpoznaje poziome linie wyznaczające pasy ruchu oraz znaki drogowe. Te informacje są na bieżąco integrowane z nawigacją.

Jako pierwsi będą mogli z tego korzystać kierowcy Polestar 4 w Stanach Zjednoczonych i Szwecji, gdzie funkcja zostanie włączona w nadchodzących miesiącach. Google zamierza ją wprowadzić także do aut innych producentów we współpracy z nimi.

Na konferencji Google I/O 2025 producent wyjawił, że jest już na rynku ponad 50 modeli samochodów z wbudowanym Google, a jeszcze więcej będzie miało premierę w tym roku. Można się zatem spodziewać, że ta pomoc AI dla kierowców stanie się szerzej dostępna. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi do Polski.

