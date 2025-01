Pierwsze miasto wojewódzkie wprowadza darmową komunikację miejską

Choć każdego dnia z komunikacji miejskiej korzystają tysiące osób, to nie zmienia faktu, że koszty codziennych dojazdów mogą być istotnym uszczupleniem domowego budżetu , zwłaszcza gdy bilty kupuje cała rodzina. Rozwiązaniem są bilety miesięczne lub okresowe. Co jakiś czas pojawiają się pomysły darmowej komunikacji , z której mogliby skorzystać mieszkańcy.

Gorzów Wielkopolski jest jednym z mniejszych miast wojewódzkich. Tę funkcję dzieli ze znajdującą się w południowej części województwa lubuskiego Zieloną Górą. Dojazd samochodem pomiędzy miastami jest niezwykle sprawny dzięki drodze ekspresowej S3, którą obecnie dojedziemy na północ aż do Szczecina, a już w najbliższych latach do Świnoujścia. Równie sprawnie wyjedziemy w kierunku Poznania i wyruszymy dalej na wschód. Jednak pod względem kolejowym miasto od lat boryka się z wykluczeniem komunikacyjnym. Odwoływane połączenia regionalne, niezwykle rzadkie (i obcinane przez PKP Intercity) połączenia dalekobieżne, a także wciąż niezelektryfikowana linia to codzienność, z którą muszą mierzyć się mieszkańcy. To uciążliwe zwłaszcza dla tych, którzy codziennie muszą dojeżdżać do szkoły lub pracy.