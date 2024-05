Jasne punkty na niebie. To nie gwiazdy, a rzadka koniunkcja planet

Jasne punkty widoczne na niebie to zazwyczaj gwiazdy. Nierzadko mamy jednak możliwość zobaczenia pozostałych planet Układu Słonecznego. Czasem wybrane z nich zbliżają się do siebie. Takie zjawisko nazywamy koniunkcją planet i na początku przyszłego miesiąca będzie można oglądać bardzo rzadkie wydarzenie tego typu.

Koniunkcja aż sześciu planet Układu Słonecznego

Poszczególne planety Układu Słonecznego znajdują się daleko od siebie. Jednak czasem ustawiają się w takim widoku z Ziemi, jakby do siebie się zbliżały, co oczywiście jest złudzeniem optycznym. Zjawisko to nazywamy koniunkcją. Do nietypowego zdarzenia dojdzie 3 czerwca, kiedy to z naszego świata na niebie będzie można dostrzec aż sześć jasnych punktów ustawionych w linii.

Reklama

Zjawisko to nazywamy "paradą planet" i zaobserwowanie aż sześciu obiektów w jednym czasie jest rzadkością. Tym razem udział w "spektaklu" wezmą Merkury, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Wenus nie będzie wtedy widać. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjać, to zapowiada się naprawdę ciekawe widowisko.