Polska armia pracuje nad rakietą balistyczną. Sięgnie Moskwy

Polska rakieta sięgnęła kosmosu. To ILR-33 BURSZTYN 2K

Nie można nie wspomnieć, że nasz kraj ma już pierwsze sukcesy w budowie rakiet kosmicznych. Otóż 3 lipca bieżącego roku, rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN 2K zbudowana przez Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, wystartowała z norweskiego centrum kosmicznego Andøya Spaceport i sięgnęła kosmosu. Rakieta poruszała się z prędkością blisko 1,4 km/s. Ten projekt ma między innymi służyć do realizacji testów technologii dla przemysłu kosmicznego i badań naukowych.

Co najważniejsze, chociaż rakieta powstaje w celach cywilnych, to jednak można szybko system przerobić na wojskowy. Dariusz Sokołowski z WITU w rozmowie z Polską Zbrojną pochwalił się, że "Gdybyśmy zbudowali silnik z czterech segmentów, dołożyli stery aerodynamiczne i 200 kg głowicę bojową, to mamy gotowy pocisk balistyczny typu ziemia-ziemia o zasięgu ok. 150 km".

Mówimy zatem tutaj o potężnych pociskach. Warto tutaj zaznaczyć, że np. pocisk 227 mm GMLRS wystrzeliwany z HIMARS ma zasięg ok. 84 km i głowicę wybuchową o masie 93 kg. W przypadku polskiego wynalazku, mielibyśmy o wiele większe możliwości uderzenia w agresora.