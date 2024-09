Curiosity to łazik marsjański, który na Czerwonej Planecie przebywa od kilkunastu lat. W trakcie całej misji wykonał już setki tysięcy zdjęć, ale okazuje się, że pod tym względem nadal może zaskakiwać. NASA udostępniła spektakularny obraz przechwycony kamerą pojazdu, na którym uchwycono dwa obiekty.

Ziemia i księżyc Fobos na jednym zdjęciu z Marsa

NASA udostępniła zdjęcie, które jest sklejką kilkunastu obrazów przechwyconych przez łazik Curiosity na Marsie w dniu 5 września br. i był to 4295 sol misji. 5 z nich mają krótką ekspozycję, a pozostałe 12 długą. Co widać na tej fotografii? Okazuje się, że bardzo dużo.

Zdjęcie Księżyc Fobos i Ziemia widziane przez łazik Curiosity z powierzchni Marsa. / NASA/JPL-Caltech/MSSS / materiał zewnętrzny

Dolna część obrazu udostępnionego przez NASA ukazuje fragment terenu, gdzie od dekady przebywa łazik Curiosity. Można tu dostrzec niebo nad Texoli, czyli niższym wzgórzem u podnóży ogromnej góry Mount Sharp mającej 5 kilometrów wysokości. W górnej części można zobaczyć coś jeszcze.

W prawym górnym rogu obrazu jaśnieje jeden z księżyców Marsa, którym jest Fobos. To ten większy, który został odkryty w 1877 r. przez amerykańskiego astronoma Asapha Halla. Obok znajduje się jasny punkt. Jest nim Ziemia! NASA wyjaśnia, że to pierwszy raz w historii, gdy na jednym zdjęciu z powierzchni Czerwonej Planety udało się uchwycić oba ciała niebieskie.

To pierwszy raz, kiedy udało się uchwycić razem obraz dwóch ciał niebieskich z powierzchni Marsa. Z perspektywy łazika, wstawiony obszar miałby około połowę szerokości kciuka trzymanego na wyciągnięcie ręki. czytamy w oświadczeniu NASA

Łazik Curiosity ma się dobrze

Curiosity to łazik marsjański, który przebywa na Czerwonej Planecie od kilkunastu lat. Początkowo zakładano, że jego misja będzie krótsza, jak to było w przypadku niedziałającego już Opportunity. Jednak okazało się, że maszyna sprawuje się na tyle dobrze, iż nadal eksploruje ten świat.

Łazik Curiosity obecnie znajduje się u podnóży wielkiej góry Mount Sharp, gdzie "wdrapuje się" od lat. Jest to bardzo trudny teren i pokonywanie kolejnych przewyższeń nie jest łatwe. Mimo to misja trwa i do tej pory maszyna dostarczyła nam o Marsie mnóstwo cennej wiedzy. Przy okazji zrobiła setki tysięcy zdjęć.