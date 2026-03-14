Ukraińskie drony w lombardach. Zatrzymano wojskowego

Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze (DBR) poinformowało o postawieniu zarzutów oficerowi z oddziału ds. zapewnienia funkcjonowania bezzałogowych kompleksów lotniczych oraz środków przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym w jednej z jednostek wojskowych w obwodzie odeskim.

Żołnierz przywłaszczył mienie wojskowe, które było przechowywane w magazynie na potrzeby obrony regionu południowego. W wyniku działań mężczyzny z magazynu znikały przede wszystkim drony rozpoznawcze oraz sprzęt do walki z wrogimi bezzałogowcami. Część wyposażenia ukraińskiej armii została przez niego sprzedana po zaniżonej cenie, a pozostałe urządzenia wojskowy oddał do lombardu.

Sprzedawał bezzałogowce po zaniżonej cenie. Milionowe straty

W wyniku działań żołnierza Ukraina poniosła straty w wysokości 5,4 mln hrywien (ok. 460 tys. zł po obecnym kursie), podaje DBR. Drony stały się niejako charakterystycznym elementem wojny w Ukrainie. Na froncie wykorzystywane są miliony maszyn. Minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha deklarował w minionym roku, że w warunkach wojennych Ukraina posiadała zdolność produkcji nawet 4 mln dronów rocznie. Kraj otrzymuje je także od sojuszników. W ostatnich latach drastycznie zwiększono nakłady finansowe na bezzałogowce, które stanowią jeden z filarów obrony i ofensywy w wojnie z Rosją.

- Bezzałogowe statki powietrzne na froncie są kluczowym elementem sukcesu Sił Zbrojnych Ukrainy podczas obrony kraju. Dlatego przeciwdziałanie rozkradaniu mienia wojskowego, w tym dronów (BSP), które powinny służyć obronie państwa i niszczeniu wroga, pozostaje jednym z priorytetowych kierunków działań Państwowego Biura Śledczego - zaznacza DBR.

Żołnierzowi z obwodu odeskiego postawiono zarzuty kradzieży mienia wojskowego poprzez nadużycie stanowiska służbowego w warunkach stanu wojennego - jak wyjaśnia DBR chodzi o część 4 artykułu 410 Kodeksu karnego Ukrainy, w którym mowa o karze nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresztu z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości oszacowanych strat.

Wojna rosyjsko-ukraińska. Jakich dronów używa Ukraina?

Ukraina podczas wojny z Rosją używa różnorodnych maszyn. Szczególnie ważną rolę spełniają drony kamikadze używane do precyzyjnego niszczenia celów na froncie oraz atakowania infrastruktury głęboko w Rosji. Wśród wykorzystywanych w konflikcie jednostek można wymienić np. bojowe drony dalekiego zasięgu (Lutyj, UJ-22), wyspecjalizowane urządzenia rozpoznawcze (V-BAT) czy drony do przechwytywania (Sting).

Ukraina prowadzi też szkolenia zarówno wojskowych wysyłanych na specjalne kursy, jak i ochotników. Od 2022 r. w Dronarium Academy przeszkolono już 18 tys. osób. Kursy obejmują obsługę różnych typów dronów - od zwiadowczych po uderzeniowe - oraz szkołę przetrwania i unikania zagrożeń na froncie. Więcej o tym można przeczytać w tekście Marcina Jabłońskiego, który opisał dla Geekweeka wizytę w tej tajnej szkole operatorów dronów.

