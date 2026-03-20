Nowe datowanie "najstarszego miejsca Ameryki"

Monte Verde to słynne stanowisko archeologiczne w Ameryce Południowej. Leży w pobliżu miejscowości Puerto Montt w Chile, ok. 60 km od wybrzeży Oceanu Spokojnego. "Najstarsze miejsce w Ameryce", jak określane jest Monte Verde, odkryto w 1976 r. Znalezisko uznano za przełomowe, zmieniające historię przybycia ludzi na te dotychczas niezamieszkane kontynenty. Monte Verde od dekad było kluczowym dowodem na to, że człowiek dotarł na nie znacznie wcześniej, niż zakłada model dotyczący rozpowszechniania się kultury Clovis, który wskazuje na przybycie pierwszych mieszkańców Ameryki z Azji przez Beringię.

Pierwsze datowanie śladów obecności człowieka na Monte Verde - drewna, kamiennych narzędzi, kości i skór - sugerowało, że pochodzą one sprzed ok. 12,5 tys. lat. Kolejne analizy w innej części stanowiska wskazały ok. 15 tys. lat. Natomiast badania w 1997 r. przyniosły nawet kontrowersyjne twierdzenie, że ślady obecności ludzi w tym rejonie pochodzą sprzed 35 tys. lat. Teraz badacze zaproponowali inne datowanie - wyniki najnowszych badań "kwestionują chronologię kolonizacji Ameryki Południowej przez ludzi".

Słynne stanowisko jest dużo młodsze, niż sądzono?

Pierwsze od niemal 50 lat niezależne badania Monte Verde zostały przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badawczy z uniwersytetów w USA, Chile i Austrii. Badacze zaproponowali najnowszą oś czasu w artykule opublikowanym w "Science". Ustalenia przeczą dotychczasowemu datowaniu, wskazując, że ludzie żyli na terenie Monte Verde raczej 4200 lat temu, a maksymalnie 8600 lat temu. Oznaczałoby to istotną zmianę w naszej wiedzy o wczesnych mieszkańcach obu Ameryk. Artykuł badawczy stanowi najnowszy etap debaty na temat zaludnienia tej części świata.

- Poprawiamy teraz dane i pokazujemy, że stanowisko jest znacznie młodsze, niż początkowo sądzono. Ponieważ kolonizacja Ameryki nie jest już oparta na Monte Verde, nasza poprawiona chronologia wskazuje na późniejszą datę przybycia człowieka tam człowieka - powiedział główny autor nowego badania, prof. Todd Surovell, archeolog z Uniwersytetu Wyoming.

Rozwiń

Nowe datowanie Monte Verde. Jest sprzeciw części badaczy

Wcześniejsze datowania opierały się na pozostałościach organicznych zachowanych w torfie: drewnie, szczątkach zwierząt, odpadkach roślinnych i narzędziach kamiennych. Nowe badanie dotyczy próbek z odcinków przy potoku, rozrzuconych od siebie nawet o kilkaset metrów. Zespół naukowców twierdzi, że wcześniejsze datowania były oparte na błędnych założeniach dotyczących geologii terenu, a do tego warstwy, które interpretowano jako bardzo stare, w rzeczywistości mogą być znacznie młodsze. Przykładowo na stanowisku znaleziono teraz popiół sprzed 11 000 lat, który - jeśli ludzie byli tam wcześniej - powinien być nad śladami ich obecności. Ale tak nie jest. W dodatku w osadach znajdowało się starsze drewno z epoki lodowcowej, które przemieszało się z młodszymi warstwami. Nowoczesne podejście do datowania sugeruje, że bardzo wczesne daty obecności ludzi w obu Amerykach mogą zatem wynikać z błędnej interpretacji znalezisk.

Reakcje środowiska naukowego na nowe ustalenia są zróżnicowane. Jak podaje Live Science, część specjalistów twierdzi, że podczas nowych badań m.in. "zignorowano dobrze udokumentowane dowody oraz recenzowane analizy terenowe, które przez lata potwierdzały starsze datowanie". Surovell i współpracownicy skupiają się teraz na przygotowaniu raportu, który odpowie na zarzuty.

- Niezależnie od tego, która interpretacja Monte Verde jest prawidłowa, ta ciągła analiza wyników jest właśnie tym, na czym polega zdrowy postęp naukowy - skomentował konsultowany przez serwis Gizmodo archeolog, J. David Kilby z Uniwersytetu Stanowego Teksasu.

