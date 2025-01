Zacznijmy od tego, że Rudolfów "Hesów" było dwóch. Rudolf Walter Richard Heß (Rudolf Hess) był trzecim po Adolfie Hitlerze i Hermannie Göringu najważniejszym człowiekiem w III Rzeszy w latach 1933-1941. Wstrząśnięty klęską Niemiec podczas Wielkiej Wojny stał się bliskim współpracownikiem Hitlera wkrótce po jego poznaniu. Był jednym z jego najwierniejszych towarzyszy, pomagał mu budować pozycję w partii i rozszerzać jej wpływy. W trakcie wojny jego wpływ zaczął maleć. Aby odbudować pozycję (którą zaczął mu odbierać jego ambitny zastępca Martin Bormann) postanowił samodzielnie odbyć lot do Wielkiej Brytanii, aby negocjować zawieszenie broni. Został jednak aresztowany, a Führer uznał go za zdrajcę.

Rudolf Franz Ferdinand Höß urodził w Baden-Baden, niemieckim uzdrowisku, które zyskało popularność już pod koniec XVIII w. Ze względu na pobyt gości z wyższych sfer do kurortu przylgnęło miano "letniej stolicy Europy". Wychowywał się w rodzinie katolickiej, co początkowo miało rzutować na jego przyszłe życie. Jego ojciec Franz Höss z powodu odniesionych ran po zakończeniu służby wojskowej zajął się prowadzeniem przedsiębiorstwa handlującego kawą i herbatą, odziedziczonym przez żonę po rodzicach. Niedługo po urodzinach syna złożył śluby, że pierworodnego syna przeznaczy do stanu kapłańskiego.

Niedługo później pojawił się kolejny ważny zwrot w jego życiu. Gdy miał 15 lat jego ojciec zmarł. Górę wzięły jego zainteresowania wojskowością, a udział w I wojnie światowej (zajmował się rannymi) przekonał go, że chce związać się z karierą wojskową. Tak ostatecznie trafił do 21 Pułku Dragonów Badeńskich. Tego samego, w którym służyli jego dziadek i ojciec. Walczył w Turcji, Mezopotamii i Palestynie. W 1917 r. zmarła jego matka. Po powrocie z wojny pojawił się ze strony jego rodziny nacisk, aby spełnił wolę ojca i został kapłanem. Ten jednak całkowicie odciął się od rodziny i temat uznał za zamknięty, a ścieżkę zawodową za obraną. Został żołnierzem.

Zanim został przydzielony do Auschwitz, Rudolf Hoess uczył się postępować z więźniami w Dachau, a następnie Sachsenhausen. Ostatecznie został poproszony o zaopiniowanie lokalizacji nowego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie następnie został komendantem. To on przyjmował pierwszych więźniów. To również on odpowiada za zainstalowanie napisu nad bramą: "Arbeit macht frei". Tę frazę zapamiętał z Dachau, a była ona popularna w kręgach narodowosocjalistycznych przed wojną. Niemcy wykorzystywali hasło w programach zwalczania masowego bezrobocia. Höß służył w obozie do 1 grudnia 1943 r. W tym czasie osobiście nadzorował masowe egzekucje przez gazowanie, które rozpoczęły się w 1941 r., a w kolejnym roku z użyciem cyklonu B.