Dzięki ich pasji i zaangażowaniu w legalne poszukiwania, wiele zapomnianych artefaktów znów ujrzało światło dzienne, przyczyniając się do odkrywania i popularyzowania historii. Co rusz pojawiają się też informacje o kolejnych ciekawych znaleziskach.

Odkrycia rzymskiego miecza dokonali członkowie Stowarzyszenia Inventum , którzy prowadzili poszukiwania na północnej Jurze. Rafał Proszowski i Mariusz Lampa natrafili na zabytek w lesie. Poinformowani o znalezisku pracownicy Muzeum Częstochowskiego zabezpieczyli artefakt i dokonali wstępnych ustaleń. Archeolodzy wskazali, że jest on niezwykle cenny i datowali go na III-IV wiek.

Stowarzyszenie Inventum poinformowało na swoim profilu na Facebooku, że odkryty artefakt to najprawdopodobniej "dwusieczna spatha - broń charakterystyczna dla rzymskiej konnicy". Według literatury spatha prawdopodobnie wywodzi się od miecza celtyckiego. W przeciwieństwie do tradycyjnego krótkiego miecza rzymskich legionistów, gladiusa, miecz spatha lepiej nadawał się dla jazdy, umożliwiając zadawanie silnych ciosów we wszystkich kierunkach - przede wszystkim podczas walki w luźniejszym szyku. Znalazcy zaznaczają, że w chwili odkrycia miecz z Jury był złamany na trzy części, co sugeruje, że mógł być elementem rytuału pogrzebowego.