"Białe złoto" było sekretem andyjskich rolników na długo przed Inkami

Guano to mieszanka ptasich odchodów, piór i kości. Jego głównymi producentami są gatunki takie jak Sula variegata (głuptak peruwiański), Pelecanus thagus (pelikan chilijski) i Leucocarbo bougainvilliorum (kormoran peruwiański). Brzmi to niezbyt zachęcająco, a cuchnie jeszcze gorzej, ale w XIX wieku substancja ta została okrzyknięta "białym złotem". Europa i Ameryka Północna zmagały się wówczas z widmem głodu. Intensywna uprawa ziemi doprowadziła do jej wyjałowienia, a tradycyjne nawozy, takie jak obornik, przestały wystarczać. Gdy w 1804 r. na stary kontynent przywieziono próbki guana, a chemicy potwierdzili jego niesamowitą zawartość azotu i fosforu, rolnicy oszaleli na jego punkcie. Guano potrafiło zwiększyć plony nawet kilkukrotnie, co w tamtym czasie było technologią niemal magiczną.

Wcześniej ten naturalny surowiec być lokalnym sekretem rolników z Andów, kojarzonym m.in. z Inkami. Nowe odkrycie naukowców z Australii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec pokazuje jednak, że znajomość "cudownego" nawozu była znana tamtejszym ludom o wiele wcześniej, niż do tej pory sądzono. Co więcej, mogła stać za sukcesem przedinkaskiego królestwa. Badacze ci znaleźli mocne dowody, że żeglarze z ludu Chincha wyprawiali się na wyspy po nawóz już 800 lat temu. Wykorzystywali go do wzbogacania swoich upraw na suchych, nadmorskich polach, co dawało im ogromną przewagę gospodarczą na długo przed powstaniem imperium Inków.

Wyspy Chincha w Peru. Ilustracja z 1859 roku The Illustrated Times domena publiczna

Kluczowych dowodów dostarczyła analiza chemiczna kolb kukurydzy (Zea mays) znalezionych w "domach zmarłych", naziemnych grobowcach w dolinie Chincha. Materiały do analizy pochodziły z wielu okresów - od późnego okresu formacyjnego (200 p.n.e. - 150 n.e.) do okresu kolonialnego (1532 - 1825 n.e.). Na podstawie badań wywnioskowano, że lokalne społeczności korzystały z cennego nawozu już przynajmniej w 1250 roku.

Badacze przeanalizowali poziom izotopów azotu w 35 próbkach kukurydzy, składanej jako dar dla zmarłych. Wyniki okazały się jednoznaczne: rośliny zawierały ekstremalnie wysokie stężenia ciężkiego azotu. "Ptasie guano jest jedyną znaną nam rzeczą, która mogłaby podnieść wartości azotu do takiego poziomu" - przekonuje współautorka badania, Emily Milton. Z jej badań wynika, że tak wysokie wartości są charakterystyczne wyłącznie dla ekosystemów morskich, gdzie łańcuchy pokarmowe są wyjątkowo złożone. Ryby zjadane przez ptaki morskie kumulują ten izotop, który następnie trafia do guana. Inne dostępne wówczas nawozy, jak odchody lamy, nie były w stanie wywołać tak silnego efektu.

Kultura Chincha zbudowała potęgę gospodarczą na guanie

Odkrycie to pozwala zrozumieć zagadkę wysokiego statusu, jakim cieszyli się Chincha w strukturach późniejszego państwa Inków. Gdy w połowie XV wieku Inkowie podbili region południowego i środkowego wybrzeża dzisiejszego Peru, władca Chincha otrzymał unikalny przywilej. Jako jedyny mógł podróżować w estylu (lektyce) w obecności samego króla.

Mapa wysp guano oraz obszarów badawczych, z których pobrano próbki kukurydzy do analizy Bongers J.L. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Archeolodzy, tacy jak Frances Hayashida, od lat zastanawiali się, skąd brała się ta wyjątkowa pozycja. Nowe dane sugerują, że to właśnie mistrzostwo w pozyskiwaniu "mocy płynącej z odchodów" uczyniło z królestwa Chincha niezwykle cennego partnera gospodarczego, co doprowadziło do pokojowego sojuszu zamiast krwawego podboju.

"Sugerujemy, że nawożenie guanem ptaków morskich odegrało ważną rolę w socjopolitycznej i ekonomicznej ekspansji Królestwa Chincha i jego późniejszej relacji z Imperium Inków. Nasze odkrycia mają znaczące implikacje dla szerzej pojętego obszaru Andów, bowiem zmieniają rozumienie produkcji rolnej w środowiskach przybrzeżnych, kierując uwagę na nawozy morskie jako potencjalnie powszechną siłę napędową zmian społecznych wśród społeczeństw przedhiszpańskich" - podsumowują autorzy badania, które 11 lutego zostało opublikowane w "PLOS One".

Urodzaj na polach dzięki ptasim odchodom. Docenili je w sztuce

Wpływ ptaków morskich na kulturę Chincha był widoczny nie tylko w rolnictwie i polityce, ale i w sztuce. Współautorka badania, Jo Osborn z Texas A&M University, zauważa, że ich grobowce pełne są ceramiki i tkanin zdobionych motywami ptaków morskich polujących na ryby. "Ptaki są wszędzie, na wszystkim" - tłumaczy zooarcheolożka. Możliwe, że w ten sposób ta andyjska społeczność dziękowała producentom potężnego nawozu.

Wizerunki ptaków morskich w sztuce z południowego wybrzeża Peru Bongers J.L. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Wydaje się więc, że lud ten doskonale rozumiał zależność między morzem a urodzajem na polach. Dzięki guano mógł on produkować nadwyżki kukurydzy, służącej m.in. do wytwarzania chicha de jora - tradycyjnego piwa kukurydzianego, które odgrywało kluczową rolę w ceremoniach ludów andyjskich.

Choć teza o bezpośrednim związku między nawozem a dyplomacją pozostaje według części ekspertów trudna do ostatecznego udowodnienia bez źródeł pisanych, dowody biologiczne są niepodważalne. Kukurydza rozrastająca się na potęgę na ptasim guanie napędzała również potęgę królestwa Chincha na 200 lat przed Inkami. Świadczy to również o tym, że nawozu tego - podobnie jak wielu innych przypisywanym ich rzeczy, o czym pisaliśmy wcześniej w GeekWeeku - nie wynaleźli Inkowie, lecz przejęli po swoich poprzednikach.

W ten sposób cuchnąca substancja okazała się prawdziwym skarbem ratującym przed głodem społeczności Ameryki Południowej, a dla rolników z USA i Europy stała się "białym złotem". Gdy złoża guana zaczęły się wyczerpywać, na początku XX wieku odkryto nawozy sztuczne. To ostatecznie zakończyło erę, w której potęga państw zależała od tego, ile ptasich odchodów uda im się zebrać na skalistych wyspach.

