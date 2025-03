Analiza zdjęć wykonanych z powietrza wielokrotnie doprowadziła już do fascynujących odkryć, ujawniając tajemnice niedostrzegalne tak łatwo podczas innych badań. Dzięki zdjęciom lotniczym udało się na przykład zidentyfikować wiekowe struktury rytualne na greckiej wyspie Kefalonia , a ujęcia z satelity szpiegowskiego USA z czasów zimnej wojny pozwoliły na identyfikację miejsca ważnej bitwy w Iraku .

Projekt badawczy, którym kierował prof. dr Santi Pailoplee z Wydziału Geologii Uniwersytetu Chulalongkorn doprowadził do odkrycia śladów zaginionego miasta 250 km od Bangkoku . Zarysy dawnych zabudowańodnaleziono w okolicy historycznego centrum miasta Nakhon Ratchasima w północno-wschodniej Tajlandii.

Analiza zdjęć lotniczych z 1954 r. ujawniła istnienie czworobocznego nasypu ziemnego dużych rozmiarów. Nachodzi on częściowo na wspomniane historyczne centrum Nakhon Ratchasima, co ma wskazywać, że został wzniesiony przed latami panowania króla Narai Wielkiego (1656-1688), kiedy to powstała stara fosa. Archeolodzy w komunikacie prasowyminterpretują nasyp jako granicę zaginionego miasta, które wcześniej znajdowało się na tym obszarze.