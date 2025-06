Osoby twardo stąpające po ziemi powiadają, że życie to nie film, ale w przypadku świeżo upieczonego poszukiwacza skarbów to powiedzenie chyba się nie sprawdza. Co więcej, jego znalezisko przekroczyło wszelkie oczekiwania. Steve Hickman oglądał brytyjski serial komediowy Detektoryści (2014-2017) i to skłoniło go, by samemu chwycić za wykrywacz metalu i ruszyć w teren.