Ptasia grypa jest ptasia już tylko z nazwy. W rzeczywistości wirus AIV ( avian influenza ) ewoluował i może przenosić się między gatunkami. "Z ptaków na koty, a teraz między krowami i kotami oraz kotami i ludźmi - to bardzo niepokojące" - przekonuje dr Kristen Coleman, profesorka na UMD School of Public Health. "Zbliża się lato, więc spodziewamy się, że liczba przypadków na farmach i na wolności znowu wzrośnie". Skąd o tym wiadomo?

Naukowcy przeanalizowali dane z artykułów naukowych z lat 2004-2024, w których opisano 607 przypadków ptasiej grypy u kotów, w tym do 302 przypadków śmierci. Dane pochodziły z 18 krajów i dotyczyły 12 gatunków kotowatych, wliczając w to zarówno koty domowe , jak i np. tygrysy . Badacze zwracają uwagę, że koty nie są aktywnie monitorowane pod kątem ptasiej grypy i badania wykonuje się dopiero po śmierci zwierzęcia, a często w ogóle się go nie przeprowadza.

Po czym poznać, że kot mają ptasią grypę? U zwierzęcia dochodzi do ostrego zapalenia mózgu i jego obrzęku, a niektóre objawy bywają mylone ze wścieklizną. Naukowcy oszacowali, że 90% zakażeń u kotów domowych kończy się zgonem. Należy więc jak najszybciej udać się do weterynarza. A czy ptasia grypa jest groźna dla człowieka? W przypadku ludzi rokowania są nieco lepsze. Umiera około 50% zarażonych pacjentów.

Do takich przypadków międzygatunkowego zarażenia może dojść, gdy kot zje surowe mięso upolowanego ptaka. Narażone są też osoby pracujące w schroniskach. Do podobnego incydentu doszło już w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Jorku w 2016 roku, jednak sytuacja dotyczyła innego szczepu wirusa ptasiej grypy.

